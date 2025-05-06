Одностороннє рішення: МЗС РФ підтвердило початок перемир'я з нагоди 9 травня

Міністерство зовнішніх справ Російської Федерації оголосило про готовність почати перемир'я на російсько-українській війні. Росіяни заявили, що не стрілятимуть протягом трьох днів, поки святкуватимуть 9 травня.

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Заява МЗС РФ з'явилась у Telegram-каналі відомства та у повідомленні росЗМІ ТАСС.

Як заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, припинення вогню почнеться в ніч з 7 та 8 травня. Зі слів російської чиновниці, ЗС РФ виконають ініціативу президента Володимира Путіна, який присвятив перемир'я 80-річчю завершення Другої світової війни. При цьому представниця російського МЗС нагадала про те, що Україна не пішла назустріч бажанням очільника Кремля. Крім того, на думку Захарової, під час Великоднього перемир'я ЗСУ начебто порушували умови та починали стрілянину 5 тис. разів.

"Опівночі з 7 на 8 травня почне діяти 72-годинне перемир'я з нагоди 80-річчя Великої Перемоги, оголошене президентом Росії Володимиром Путіним 27 квітня", — заявила Захарова.

Під час брифінгу речниця МЗС РФ висловила ще кілька думок щодо російсько-української війни. Зі слів Захарової, святкові паради начебто відбулись у 30 країнах світу і цьому намагався перешкодити "колективний Захід". Також вона заявила, що Україна та її "західні покровителі" поширюють "антиісторичні фальшивки", оскільки порівнюють РФ та нацистський Рейх.

Перемир'я в Україні — деталі

Зазначимо, 27 квітня президент РФ Володимир Путін оголосив про триденне перемир'я на честь святкування 80-річчя з дня перемоги над нацистами у Другій світовій війні. На порталі Кремля вказано, що припинення вогню почнеться опівночі з 7 на 8 травня, а завершиться — о 23:59 10 травня. При цьому росіяни не пояснили, як будуть стежити за ситуацією, і залишили за собою право вирішувати, стріляла чи не стріляла України.

Український МЗС відреагував на заяву Москви, запропонував у відповідь оголосити місячне перемир'я і зробити це негайно, якщо вже є бажання припинити вогонь. 3 травня президент України Володимир Зеленський відкинув ідею Путіна. Натомість глава української держави запропонував всеосяжне перемир'я, під час якому відбуватиметься моніторинг за діями суперників на полі бою.

Нагадуємо, 6 травня з'явилась заява речника Кремля Дмитра Пєскова, який підтвердив ініціативу Путіна про перемир'я на 9 травня. Тим часом Зеленський попередив, що може зробити РФ під час припинення вогню, якого насправді не буде.