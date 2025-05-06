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Военный Фокус Российско-украинская война Путин объявил "перемирие ко Дню победы"

Одностороннее решение: МИД РФ подтвердил начало перемирия по случаю 9 мая

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Фото: Минобороны РФ | РФ объявила трехдневное перемирие на 9 мая (иллюстративное фото)

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о готовности начать перемирие на российско-украинской войне. Россияне заявили, что не будут стрелять в течение трех дней, пока будут праздновать 9 мая.

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Заявление МИД РФ появилось в Telegram-канале ведомства.

Как заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, прекращение огня начнется в ночь с 7 и 8 мая.

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