Военный Фокус Российско-украинская война Путин объявил "перемирие ко Дню победы"
Одностороннее решение: МИД РФ подтвердил начало перемирия по случаю 9 мая
Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о готовности начать перемирие на российско-украинской войне. Россияне заявили, что не будут стрелять в течение трех дней, пока будут праздновать 9 мая.
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Заявление МИД РФ появилось в Telegram-канале ведомства.
Как заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, прекращение огня начнется в ночь с 7 и 8 мая.
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