Путин предложил перемирие в Украине на три дня: ВС РФ получили все команды, – Песков

Президент России Владимир Путин предложил перемирие с 8 по 11 мая, которое все еще актуально. Устраивая военные провокации, Москва обвиняет Киев в продолжении войны.

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Об этом заявил на брифинге 6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Инициатива президента о временном перемирии на праздничные дни актуальна", — сказал он.

Песков отметил, что власти России еще не слышали от украинской стороны ни одного заявления, в котором говорилось бы о готовности присоединиться к перемирию на 9 мая.

В связи с этим представитель Кремля обвинил Киев в демонстрации подхода, ориентированного на продолжение войны. При этом Путин дал главнокомандующим оккупационной армии все указания по перемирию в Украине.

Россия обещает "адекватный ответ", если Украина продолжит атаки в дни празднования дня победы 9 мая. Тем не менее ВС РФ обязуются прекратить огонь, заключили в Кремле.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о высокой вероятности провокаций ВС РФ 9 мая. Говоря о "пасхальном" перемирии с 19 по 21 апреля, он сказал, что оккупанты совершили тогда более 100 штурмов позиций ВСУ.

Британские СМИ ранее писали, что завершение русско-украинской войны позволит Москве направить военную мощь на страны Европы. Украину не возьмут в НАТО, это останется "далекой мечтой".