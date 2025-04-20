Пасхальное перемирие: Сырский доложил, сколько раз ВС РФ нарушали условия тишины

Российская армия пытается создать общее впечатление о прекращении огня, но не оставила попыток продвигаться, проведя уже 5 штурмов с начала суток.

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Об этом, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, говорится в утреннем докладе главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сирского.

Отмечается, что по состоянию на 6 утра на разных направлениях фронта произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий подразделений ВС РФ.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Старобельск" зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТГ "Донецк" — три боевых столкновения на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, на Запорожском направлении — одно в районе Степного. Также зафиксировано десятки применений врагом FPV-дронов.

На территории Курской области, которая контролируется ВСУ, происходили российские артиллерийские удары и применение дронов.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что украинские воины везде отвечали так, как этого заслуживал враг в конкретных боевых обстоятельствах.

"Украина будет действовать и в дальнейшем зеркально", — отметил Владимир Зеленский.

В период между 18:00 субботы и полуночью российская армия провела 387 обстрелов и 19 штурмовых атак. Также 290 раз россияне применяли беспилотники.

В целом, по состоянию на утро российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине, — подчеркнул президент, добавив, что Россия должна полностью выполнять условия тишины.

В то же время предложение Украины продлить прекращение огня на 30 дней после 24:00 воскресенья остается в силе, но украинская армия будет действовать в соответствии с реальной ситуацией.

Информация от Генштаба

В общем, за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 127 боевых столкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 103 авиационных удара, сбросил 170 КАБ, привлек для поражения 2781 дрон-камикадзе. Также враг совершил 5912 артиллерийских обстрелов, в том числе 115 — из реактивных систем залпового огня.

Потери ВС РФ

За сутки, как сообщили в ГШ ВСУ, боевые потери противника составили 950 человек. Всего за время полномасштабного вторжения с 24.02.22 по 20.04.25 россияне ориентировочно потеряли 941 100 человек.

Напомним, 19 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о "пасхальном перемирии", которое должно продлиться до 00:00 21 апреля.

В свою очередь аналитики DeepState сообщили, что практически нигде на линии боевого соприкосновения так называемого "перемирия" не ощущалось.