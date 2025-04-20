Великоднє перемир'я: Сирський доповів, скільки разів ЗС РФ порушували умови тиші

Російська армія намагається створити загальне враження щодо припинення вогню, але не полишила спроб просуватися, провівши вже 5 штурмів від початку доби.

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Про це, як повідомив президент України Володимир Зеленський, йдеться у ранковій доповіді головнокомандуючого Збройних сил Олександра Сирського.

Зазначається, що станом на 6 ранку на різних напрямках фронту відбулося вже 59 російських обстрілів та п’ять штурмових дій підрозділів ЗС РФ.

У зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Старобільськ" зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" – три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку – одне в районі Степового. Також зафіксовано десятки застосувань ворогом FPV-дронів.

На території Курської області, яка контролюється ЗСУ, відбувалися російські артилерійські удари та застосування дронів.

Верховний головнокомадувач підкреслив, що українські воїни всюди відповідали так, як на це заслуговував ворог в конкретних бойових обставинах.

"Україна діятиме й надалі дзеркально", — зазначив Володимир Зеленський.

У період між 18:00 суботи та північчю російська армія провела 387 обстрілів та 19 штурмових атак. Також 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

В цілому, станом на ранок російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні, — наголосив президент, додавши, що Росія повинна повністю виконувати умови тиші.

Водночас пропозиція України подовжити припинення вогню на 30 днів після 24:00 неділі залишається чинною, але українська армія діятиме відповідно до реальної ситуації.

Інформація від Генштабу

Загалом, протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 127 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаційних удари, скинув 170 КАБ, залучив для ураження 2781 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив 5912 артилерійських обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню.

Втрати ЗС РФ

За добу, як повідомили у ГШ ЗСУ, бойові втрати противника склали 950 осіб. Загалом за час повномасштабного вторгнення з 24.02.22 по 20.04.25 росіяни орієнтовно втратили 941 100 осіб.

Нагадаємо, 19 квітня президент РФ Володимир Путін заявив про "великоднє перемир'я", яке повинно тривати до 00:00 21 квітня.

Своєю чергою аналітики DeepState повідомили, що практично ніде на лінії бойового зіткнення так званого "перемир'я" не відчувалося.