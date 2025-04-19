Путін оголосив "великоднє перемир'я" (відео)

Президент РФ Володимир Путін заявив про "великоднє перемир'я", яке нібито розпочнеться 19 квітня з 18:00 та триватиме до 00:00 з 20 на 21 квітня. Таке оголошення він зробив під час зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил РФ Валерієм Герасімовим.

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Про це повідомляє російське пропагандистське інформаційне агентство РИА Новости.

"Керуючись гуманітарними міркуваннями, сьогодні з 18:00 до 00:00 з неділі на понеділок російська сторона оголошує великоднє перемир'я. Наказую на цей період зупинити всі бойові дії. Виходимо з того, що українська сторона піде за нашим прикладом", — заявив Путін.

При цьому він зазначив, що російська армія повинна бути готова до "відбиття можливого порушення перемир'я і провокацій з боку противника".

"Ми знаємо, київський режим понад 100 разів порушував домовленості щодо не завдавання ударів по енергетичній інфраструктурі. Тому прошу бути готовими до негайної відповіді у повному обсязі", — сказав російський лідер.

Путін також заявив, що дотримання оголошеного ним "великоднього перемир'я" 2025 року має показати готовність і бажання України до "мирного врегулювання питання".

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