Трамп дав Путіну час до Великодня на припинення вогню в Україні

США очікують відповіді російського президента Володимира Путіна щодо пропозиції про припинення вогню в Україні до кінця поточного тижня, заявив президент США Дональд Трамп.

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Про це Дональд Трамп заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, яка проходить у Білому домі.

Дональд Трамп говорив про припинення вогню в Україні на зустрічі з Джорджією Мелоні

Цю тему підняла Джорджія Мелоні: кажучи про партнерство США та Італії, прем'єр-міністр Італії торкнулася і війни в Україні.

"Разом ми захищаємо свободу України, разом ми можемо принести міцний мир", — сказала вона.

Репортер запитав Трампа, скільки часу є у Путіна, щоб відреагувати на пропозицію про припинення вогню, перш ніж США введуть санкції.

"Подивимося, що буде. Ми збираємося отримати відповідь від них цього тижня, дуже скоро, насправді. Ми хочемо, щоб вбивства припинилися", — сказав Трамп.

Він додав, що до 24 квітня — Вашингтон і Київ також можуть підписати угоду щодо природних ресурсів, яка компенсує США витрати на військову допомогу Україні. Сума цього "боргу", під час переговорів була знижена втричі — з 300 млрд доларів до 100 млрд.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чи піде Володимир Путін на припинення вогню до 20 квітня, тобто до Великодня.

У березні президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає широкомасштабні санкції і тарифи проти Росії, щоб змусити її припинити вогонь і укласти мирну угоду.