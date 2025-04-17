Трамп дал Путину время до Пасхи на прекращение огня в Украине

США ожидают ответа российского президента Владимира Путина по предложению о прекращении огня в Украине до конца текущей недели, заявил президент США Дональд Трамп.

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Об этом Дональд Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая проходит в Белом доме.

Дональд Трамп говорил о прекращении огня в Украине на встрече с Джорджией Мелони

Эту тему подняла Джорджия Мелони: говоря о партнерстве США и Италии, премьер-министр Италии затронула и войну в Украине.

"Вместе мы защищаем свободу Украины, вместе мы можем принести прочный мир", — сказала она.

Репортер спросил Трампа, сколько времени есть у Путина, чтобы отреагировать на предложение о прекращении огня, прежде чем США введут санкции.

"Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить ответ от них на этой неделе, очень скоро, на самом деле. Мы хотим, чтобы убийства прекратились", — сказал Трамп.

Он добавил, что до 24 апреля — Вашингтон и Киев также могут подписать сделку по природным ресурсам, которая компенсирует США расходы на военную помощь Украине. Сумма этого "долга", в ходе переговоров была снижена втрое — с 300 млрд долларов до 100 млрд.

Напомним, ранее Фокус писал о том, пойдет ли Владимир Путин на прекращение огня до 20 апреля, то есть до Пасхи.

В марте президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает широкомасштабные санкции и тарифы против России, чтобы заставить ее прекратить огонь и заключить мирное соглашение.