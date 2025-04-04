Большое перемирие на Пасху: пойдет ли Путин на прекращение огня до 20 апреля

В Белом доме признали, что Путин активно тормозит попытки Вашингтона как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны, сообщает Reuters. Возможно ли заключить перемирие до Пасхи или же 30 апреля, на которое как раз приходится 100 дней пребывания Трампа у власти, выяснял Фокус.

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Агентство Reuters, ссылаясь на анонимных собеседников во властных структурах Соединенных Штатов, сообщает, что американские чиновники самого высокого уровня на днях предметно обсудили, какие дополнительные экономические и дипломатические меры могут подтолкнуть Кремль к уступкам на пути мирного урегулирования. По словам собеседников агентства, представители администрации Трампа в частных разговорах достаточно долго жаловались на манеру Киева вести переговоры, но в последнее время их все больше разочаровывает позиция Москвы, "которая тормозит мирный процесс".

Март 2025 года. Владимир Путин посещает базу атомных подводных лодок в Мурманске Фото: Getty Images

В этом контексте Reuters, напомнив, что Трамп и его команда рассчитывали добиться полного прекращения огня до конца апреля, добавляет, что больше во властной команде США не считают эти сроки реалистичными."Путин ярко демонстрирует, что не хочет соглашаться даже на прекращение огня, не говоря уже о полноценном мирном договоре, и Трамп начал понимать, что российский лидер умышленно тянет время. Учитывая это, растет вероятность того, что война затянется и Украине понадобится больше западной помощи, говорят источники Reuters. Но, добавляют они, для Трампа, который считает себя мастером заключать сделки и неоднократно обещал быстро и просто положить конец войне в Украине, такой вариант развития событий выглядит неприемлемым", — заключает агентство.

В то же время журналистка Fox News Джеки Гайнрих со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений, отмечает, что в администрации Трампа сейчас ищут способы принудить РФ "к содержательным переговорам" о мире. Между тем, эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что на пути к всеобъемлющему соглашению о прекращении огня 20-30 апреля стоит несколько существенных препятствий.

Ключевые этапы переговоров

11 марта 2025 г. Украина в принципе согласилась на предложение о 30-дневном прекращении огня

Украина в принципе согласилась на предложение о 30-дневном прекращении огня 18 марта 2025 г. Трамп и Путин провели 2,5-часовой телефонный разговор, обсудив меры частичного прекращения огня

Трамп и Путин провели 2,5-часовой телефонный разговор, обсудив меры частичного прекращения огня 23-25 марта 2025 г. Технические переговоры прошли в Эр-Рияде, Саудовская Аравия

Технические переговоры прошли в Эр-Рияде, Саудовская Аравия 25 марта 2025 г. Состоялась техническая встреча между делегациями России, США и Украины

Состоялась техническая встреча между делегациями России, США и Украины 26 марта 2025 г. США объявили о предварительном соглашении, направленном на обеспечение безопасного судоходства в Черном море

Возможность перемирия в апреле составляет 50%

Напомнив о том, что Дональд Трамп совсем недавно говорил о вероятности завершения российско-украинской войны за 24 часа, политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом констатировал: "Вернувшись в Белый дом, Трамп изменил дедлайны и начал утверждать, что мира можно достичь в течение месяца. Сейчас уже речь идет о 20 апреля, когда будет отмечаться Пасха или 30-е число, когда главный республиканец будет отмечать 100 дней пребывания в Овальном кабинете. Поэтому, по моему мнению, привязываться к любым датам, отталкиваясь от заявлений Трампа, неправильно и даже в определенной степени рискованно. В то же время не следует забывать о том, что та же американская разведка зафиксировала: Украина и РФ могут продолжать войну в нынешней ее интенсивности до конца 2025 года. Поэтому, если оценивать шансы на перемирие до конца апреля в процентном отношении, то я бы дал 50 на 50%".

Эксперт: "Вернувшись в Белый дом, Трамп изменил дедлайны и начал утверждать, что мира можно достичь в течение месяца. Сейчас уже речь идет о 20 апреля" Фото: Getty Images

По мнению эксперта, непонимание Трампом причин конфликта, в конце концов приводит к неправильному стратегированию: "Президент США понимает причину войны между РФ и Украиной в желании Путина продемонстрировать свою силу и нежелании допустить расширение НАТО. Но как видит эту войну Украина? Так, что это конфликт экзистенциального характера, направленный на физическое уничтожение украинской нации. Иначе говоря — это геноцидная война. У российских царедворцев зато своя песня о восстановлении "исторической России". Об этом Путин собственно и заявлял в начале полномасштабного вторжения. То есть, из-за того, что разные стороны видят эту войну по-разному, перемирие, то бишь прекращение войны возможно лишь при условии, когда все стороны объединят видение своих стратегий в одну".

И если Украина, отмечает политолог, чувствует острую зависимость от американской помощи, то РФ, исходя, прежде всего, из ресурсного фактора, демонстрирует уверенность и даже агрессивность. В любом случае, отмечает Олег Постернак, несмотря на двусторонние переговоры по линии Вашингтон-Москва, достичь перемирия без участия Киева, невозможно в принципе.

"Путин, благодаря гибридным формам перемирия на море и в энергетической сфере, которые де-факто не действуют, вроде бы не сжигает мосты с Трампом, но одновременно не идет на существенные уступки на пути к мирному урегулированию, демонстрируя свою фанатичную одержимость и неуступчивость. Кремль рассчитывает, что рано или поздно Трамп "поплывет" и даст Путину возможность почувствовать приближение реализации его целей, а это: оккупация 4-х украинских областей, не вступление Украины в НАТО, демилитаризация ВСУ и т.д.", — заключает Олег Постернак.

Когда Путин пойдет на прекращение огня

В свою очередь политолог Олег Саакян в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "По моему мнению, всеобъемлющего перемирия в его нормальном понимании в ближайшее время не будет вообще. Единственное, что может быть, то это очень кратковременное прекращение огня где-то в районе 20-30 апреля. Путин может пойти на такой шаг ровно для того, чтобы обеспечить себе отсутствие дронов на Красной площади 9 мая. Но на такое решение Путин пойдет в последний момент — как раз под 100 дней Трампа, пытаясь ему это продать за дополнительные преференции РФ".

Эксперт считает, что несмотря на понимание того, какую "лживую игру" проводит Кремль, Украина не сможет отказаться от кратковременного прекращения огня, поскольку Трампу кровь из носу нужна хоть какая-то победа и Киев не захочет стать частью проблемы на пути ее достижения.

Путин активно тормозит попытки Вашингтона как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны Фото: Getty Images

Моделируя дальнейший ход переговорного трека, Олег Саакян отметил, что война продолжится в том виде, в котором существует с параллельным угасанием упорства Трампа по мирному урегулированию и попыткой переложить решение этого вопроса на плечи Европы. При этом, перед тем, как "выпрыгнуть" из мирного процесса, Трамп, прогнозирует политолог, вероятно наложит на РФ дополнительные санкции с тем, чтобы отбросить обвинения в давлении только на Украину и пасовании Путину. Вероятность же того, что Трамп наряду с санкциями для РФ усилит в военном смысле Украину, граничит с чудом, убежден эксперт, "хотя и остается на столе".

В целом, констатирует политолог, во многом мирный процесс тормозит из-за стремления Трампа постоянно заигрывать с Путиным и "держать РФ в своем портфеле" для использования в отношениях с Китаем. Учитывая это, считает Олег Саакян, не может быть в принципе прямой конвертации между действиями Путина и шагами Трампа по Украине. Политолог считает, что в дальнейшем главным геополитическим партнером Украины будет Европа, а статус миротворца превратится в переходный флаг между Индией, Китаем, США "и кем угодно другим", поскольку пространства для дипломатического завершения российско-украинской войны нет вообще.

Таким образом, с учетом целого ряда субъективных и объективных факторов, эксперты считают, что достижение всеобъемлющего соглашения о прекращении огня до Пасхи, то есть до 20 апреля, маловероятно. Между тем время до 30 апреля, на которое приходится 100 дней пребывания Трампа в Белом доме, считают аналитики, открывает определенное окно возможностей для кратковременных ситуативных решений, не более того.