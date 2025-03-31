Все идет не по плану Путина: почему РФ не выходит из войны, а продлевает ее еще на полгода

Related video

Двое погибших. 35 раненых, в т.ч. — 5 детей. Только в Харькове. Результат вчерашней демонстрации "стремления к миру" со стороны РФ. Госпиталь, жилая застройка, гражданские объекты.

Еще был удар по Чугуеву.

Позавчера такая же демонстрация была в отношении Днепра.

Там, где Кремль не дотягивается ракетами и дронами, задействуют атаки невольных смертников.

Единственные логичные последствия в нормальной ситуации — на международном уровне признать РФ государством, которое не только поддерживает, но и осуществляет террористические акты. С ужесточением санкций.

Важно

Трамп угрожает Путину: есть ли здесь шанс для Украины

Ибо задача атак на Харьков, Днепр, Сумы и другие города — сеять страх ради достижения политических целей, не военных. А это и есть терроризм в чистом виде. Потакание терроризму, тем более государственному — это глобальная трансграничная угроза. Если так можно против Украины — так можно везде, просто не все еще столкнулись.

Столкнутся.

Массовые военные преступления в зоне боевых действий и терроризм в тылу. Вот формула, которую РФ в реальности возит на переговоры.

Несмотря на уверения Путина, что все идет медленнее, "чем кому-то хотелось бы", но в целом по плану, все идет как раз не по плану.

Путину создали условия, чтоб он красиво выскочил из войны и торжественно отпраздновал на Красной площади. А он не в состоянии ими воспользоваться, и, похоже, заходит на еще один полугодичный военный цикл, чтобы убить десятки тысяч русских и россиян, ухудшить внутреннюю ситуации в РФ и обострить все проблемы.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Источник

Важно