Трамп угрожает Путину: есть ли здесь шанс для Украины

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Трамп угрожает Путину. Наш шанс или не наш шанс?

Заявление Трампа каналу NBC о введении пошлин и вторичных санкций на российскую нефть — очень выверенное заявление для одного "клиента" — для Путина.

Но есть ряд важных нюансов, которые надо объяснить. Начну с причин появления этого заявления:

Глубинный народ США не понимает, почему Трамп не атакует Путина. Обратите внимание на социологию, которая показывает, что против присоединения Канады, как 51-го штата, выступает 57%, а Гренландии — 49%. За присоединение — в обоих случаях в районе 20%. Вот эти условные 20-25% — это несокрушимое ядро Трампа. Остальные — колеблются или против. Трамп не сможет не обращать на это внимание. Это же касается и нас. Трамп на днях заявил, что Путин тянет время, и дал понять, что эта стратегия для него не нова. Проще говоря, он понимает, что его обманывают, но еще не готов к тому, чтобы эскалировать ситуацию. Его заявление — это еще не об эскалации. Это предупреждение. После этого заявления и у Путина, и у Трампа несколько сужается поле для маневра, если тему не переводят на что-то другое (недаром появилось заявление о страшных ударах по Ирану).

По состоянию на сейчас Путин не готов останавливать войну. Его может остановить только страх за жизнь. Но до этого, похоже, еще далеко. И пока он, похоже, не верит в быстрые санкции. Почему?

потому, что это процесс, первые результаты которого появятся не ранее чем через 6-9 месяцев;

очень похоже на то, что Путин действительно верит, что Украина посыплется в ходе летней кампании (Киев за три дня-2).

Путин считает, что Трамп будет нуждаться в нем в переговорах с Китаем, а значит, дальше слов Трамп не пойдет.

А теперь о нас. Трамп вынужден мыслить в категориях рейтингов поддержки гражданами США тех или иных решений. У нас нет задачи спасти мир и тем более спасти мир от Трампа. Наша цель — играть в игру: Путин манипулирует Трампом. И это абсолютно возможно. Просто нужно помнить, что это главная игра. А кукиш тыкать можно будет и позже.

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