Трамп угрожает Путину: есть ли здесь шанс для Украины
Трамп начинает понимать, что его обманывают — именно об этом его раздраженные высказывания в адрес Путина, подчеркивает журналист Вадим Денисенко. Украина здесь должна ловить свои шансы, всеми силами усиливая это ощущение президента США
Трамп угрожает Путину. Наш шанс или не наш шанс?
Заявление Трампа каналу NBC о введении пошлин и вторичных санкций на российскую нефть — очень выверенное заявление для одного "клиента" — для Путина.
Но есть ряд важных нюансов, которые надо объяснить. Начну с причин появления этого заявления:
- Глубинный народ США не понимает, почему Трамп не атакует Путина. Обратите внимание на социологию, которая показывает, что против присоединения Канады, как 51-го штата, выступает 57%, а Гренландии — 49%. За присоединение — в обоих случаях в районе 20%. Вот эти условные 20-25% — это несокрушимое ядро Трампа. Остальные — колеблются или против. Трамп не сможет не обращать на это внимание. Это же касается и нас.
- Трамп на днях заявил, что Путин тянет время, и дал понять, что эта стратегия для него не нова. Проще говоря, он понимает, что его обманывают, но еще не готов к тому, чтобы эскалировать ситуацию. Его заявление — это еще не об эскалации. Это предупреждение.
- После этого заявления и у Путина, и у Трампа несколько сужается поле для маневра, если тему не переводят на что-то другое (недаром появилось заявление о страшных ударах по Ирану).
По состоянию на сейчас Путин не готов останавливать войну. Его может остановить только страх за жизнь. Но до этого, похоже, еще далеко. И пока он, похоже, не верит в быстрые санкции. Почему?
- потому, что это процесс, первые результаты которого появятся не ранее чем через 6-9 месяцев;
- очень похоже на то, что Путин действительно верит, что Украина посыплется в ходе летней кампании (Киев за три дня-2).
- Путин считает, что Трамп будет нуждаться в нем в переговорах с Китаем, а значит, дальше слов Трамп не пойдет.
А теперь о нас. Трамп вынужден мыслить в категориях рейтингов поддержки гражданами США тех или иных решений. У нас нет задачи спасти мир и тем более спасти мир от Трампа. Наша цель — играть в игру: Путин манипулирует Трампом. И это абсолютно возможно. Просто нужно помнить, что это главная игра. А кукиш тыкать можно будет и позже.
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