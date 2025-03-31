"Будут большие проблемы": Трамп пригрозил Зеленскому из-за желания пересмотреть соглашение о металлах, — WP

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что доверяет Путину и верит в то, что он сдержит свое слово, хотя не скрывает своего "раздражения" на него накануне. Зато под критику попал президент Украины Владимир Зеленский, которого Трамп обвинил в том, что он "хочет пересмотреть" условия соглашения о полезных ископаемых.

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О критике украинского лидера со стороны американского президента сообщило издание The Washington Post после разговора Трампа с журналистами на борту Air Force One 31 марта.

На фоне предыдущих новостей СМИ о том, что Трамп "разъярен" из-за попыток Путина отсрочить прекращение огня и высказывания сомнений от него относительно авторитетности и законности президента Зеленского, американский лидер прокомментировал отношения с президентом РФ. По его словам, он все еще доверяет Путину.

"Я не думаю, что он уступит свое слово", — сказал Трамп.

При этом политик считает, что не чувствует, что его отношения с Путиным находятся на "низком уровне". В то же время он не скрывает своего разочарования от слов кремлевского руководителя.

"Некоторые вещи, которые он сказал за последние день-два, связаны с Зеленским, потому что когда он считает, что Зеленский не заслуживает доверия, он должен заключать сделку с ним, независимо от того, нравится он вам или не нравится", — отметил Трамп.

В контексте упоминаний о Зеленском Трамп также упомянул о соглашении по полезным ископаемым. По его словам, лидеры уже его заключили, а теперь украинский президент пытается его изменить, потому что якобы "хочет в НАТО".

"Если он хочет пересмотреть соглашение, у него большие проблемы", — заявил Дональд Трамп.

Что известно о соглашении по украинским полезным ископаемым

24 марта стало известно, что США готовят 40-страничный договор с Украиной по полезным ископаемым. Зато идею подписания предыдущего меморандума отвергли, как узнавал Фокус.

Вскоре стало известно, что соглашение о полезных ископаемых в том варианте, котором его подготовили в США, не подходит для Украины. В частности причиной является то, что в нем не содержится гарантий безопасности, которые стремится получить Киев взамен за предоставление Америке своих ресурсов. Один из высокопоставленных украинских чиновников, знакомый с процессом, заявил, что соглашение в таком варианте могут не подписать. Об этом Фокус сообщал 28 марта.

29 марта в СМИ распространили данные о том, что Украина будет требовать больше денег от США по соглашению о полезных ископаемых.