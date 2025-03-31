"Будуть великі проблеми": Трамп пригрозив Зеленському через бажання переглянути угоду про метали, — WP

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що довіряє Путіну і вірить у те, що він дотримається свого слова, хоча не приховує свого "розлючення" на нього напередодні. Натомість під критику потрапив президент України Володимир Зеленський, якого Трамп звинуватив у тому, що він "хоче переглянути" умови угоди про корисні копалини.

Related video

Про критику українського лідера зі сторони американського президента повідомило видання The Washington Post після розмови Трампа з журналістами на борту Air Force One 31 березня.

На тлі попередніх новин ЗМІ про те, що Трамп "розлючений" через намагання Путіна відтермінувати припинення вогню і висловлення сумнівів від нього щодо авторитетності та законності президента Зеленського, американський лідер прокоментував відносини із президентом РФ. За його словами, він все ще довіряє Путіну.

"Я не думаю, що він поступиться своїм словом", — сказав Трамп.

При цьому політик вважає, що не відчуває, що його стосунки з Путіним перебувають на "низькому рівні". Водночас він не приховує свого розчарування від слів кремлівського очільника.

"Деякі речі, які він сказав за останні день-два, пов'язані із Зеленським, тому що коли він вважає, що Зеленський не заслуговує на довіру, він повинен укладати угоду з ним, незалежно від того, подобається він вам чи не подобається", — зазначив Трамп.

У контексті згадок про Зеленського Трамп також згадав про угоду щодо корисних копалин. За його словами, лідери вже її уклали, а тепер український президент намагається її змінити, бо нібито "хоче в НАТО".

"Якщо він хоче переглянути угоду, у нього великі проблеми", — заявив Дональд Трамп.

Що відомо про угоду щодо українських корисних копалин

24 березня стало відомо, що США готують 40-сторінковий договір з Україною щодо корисних копалин. Натомість ідею підписання попереднього меморандуму відкинули, як дізнавався Фокус.

Невдовзі стало відомо, що угода про корисні копалини у тому варіанті, якому її підготували у США, не підходить для України. Зокрема причиною є те, що у ній не міститься гарантій безпеки, які прагне отримати Київ взамін за надання Америці своїх ресурсів. Один із високопоставлених українських чиновників, знайомий із процесом, заявив, що угоду у такому варіанті можуть не підписати. Про це Фокус повідомляв 28 березня.

29 березня у ЗМІ поширили дані про те, що Україна вимагатиме більше грошей від США за угодою про корисні копалини.