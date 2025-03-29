Угода щодо корисних копалин: Україна вимагатиме від США більше грошей, — Bloomberg

Україна домагається внесення змін до угоди щодо корисних копалин зі Сполученими Штатами. Головне питання стосується додаткових інвестицій і гарантій безпеки.

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Про плани української сторони повідомили джерела агентства Bloomberg.

Проєкт пропозиції дає Вашингтону контроль над усіма великими інвестиціями в інфраструктуру та корисні копалини без часових обмежень. Українські чиновники, за словами співрозмовника, 28 березня говорили по відеозв'язку з американськими колегами з метою отримати роз'яснення щодо проєкту ресурсної угоди.

Україна проситиме внести зміни до масштабної угоди — включно з обіцянкою США збільшити інвестиції.

Представники України заявили про стурбованість пунктом, за яким США отримують право першої вимоги прибутку від ресурсів у спеціальному інвестиційному фонді.

Американці не відреагували на побоювання Києва, особливо в частині суперечностей щодо вступу України до ЄС. Це свідчить про відкритість Вашингтона до обговорення змін, зауважило джерело.

У разі ухвалення угоди США отримають контроль над інвестиційними рішеннями, що охоплюють значну частину економіки України: гірничодобувну промисловість, нафту і газ, видобуток найважливіших корисних копалин, порти, автомобільні та залізні дороги, уточнює агентство.

Попереду належить виконати багато роботи, перш ніж Київ надішле остаточні пропозиції щодо поправок. Адміністрація президента США Дональда Трампа тим часом посилює тиск на Київ під час переговорів про припинення війни, підсумувало агентство.

Нагадаємо, джерела газети The Washington Post раніше говорили про неможливість підписання угоди щодо корисних копалин України в нинішньому вигляді. Зараз документ складено виключно як спосіб США повернути вкладені гроші.

Віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина зазначала, що переговори щодо угоди про корисні копалини завершено і Київ готовий підписати документ у будь-який момент.