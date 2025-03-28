"Немає жодних шансів": угоду про корисні копалини можуть не підписати у теперішньому варіанті, — WP

Теперішній варіант угоди про корисні компалини України, як і попередній, не містить не містить гарантій безпеки та був сформульований як "спосіб для України вішкодувати США кошти". Це викликає "серйозні занепокоєння" у Києві, водночас українські посадовці вважають, що угода не буде підписана у тому варіанті, в якому її підготував Білий дім.

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Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на анонімних представників України та США 28 березня.

Неназваний високопоставлений український чиновник розповів кореспондентам, що наразі угода, пропонована до підписання, виглядає так, наче "Україна була у війні зі США, програла, захоплена і тепер має платити довічні репарації".

Ще один колишній український політик, який ознайомлений з переговорами, назвав новий варіант угоди про корисні копалини "лише початковою переговорною позицією США", однак додав, що вона "жахлива для України".

"Немає жодних шансів, що вона буде підписана у такому варіанті", — зазначив він.

Депутат Ярослав Железняк також прокоментував теперішні умови угоди про корисні копалини. За його словами, український парламент "прагне до чесної співпраці зі США", однак "категорично не підтримає" таку угоду.

Водночас деякі американські посадовці, які стежать за переговорним процесом, вважають, що проблеми, які виникли наразі довкола нової угоди про рідкоземельні ресурси, можна вирішити. Це можна зробити шляхом "додаткових переговорів", як зазначають у The Washington Post.

Неназваний американський юрист, який інвестує свої кошти в Україні, також зазначив, що вважає за необхідним ведення переговорів.

"Тож український уряд повинен вести переговори. Зараз не час говорити публічно, щоб висловити стурбованість. Настав час вести переговори", — висловився він у коментарі виданню.

Дрю Хорн, колишній американський чиновник, який очолює компанію, що займалася консультуванням Білого дому з приводу угоди щодо українських металів, зазначив, що переговори "будуть складними", однак є "реальне ділове обґрунтування" цього питання.

"Я думаю, що є рішення, яке відповідає потребам як США, так і України", — вважає він.

Нагадаємо, перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко 28 березня повідомила, що Київ наразі "формує свою позицію" у переговорах щодо угоди про корисні копалини.

27 березня народний депутат Железняк розкрив зміст угоди про корисні копалини, сказавши, що це "жах".