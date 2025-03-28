"Нет никаких шансов": соглашение о полезных ископаемых могут не подписать в нынешнем варианте, — WP

Нынешний вариант соглашения о полезных ископаемых Украины, как и предыдущий, не содержит гарантий безопасности и был сформулирован как "способ для Украины возместить США средства". Это вызывает "серьезные беспокойства" в Киеве, в то же время украинские чиновники считают, что соглашение не будет подписано в том варианте, в котором его подготовил Белый дом.

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Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на анонимных представителей Украины и США 28 марта.

Неназванный высокопоставленный украинский чиновник рассказал корреспондентам, что сейчас соглашение, предлагаемое к подписанию, выглядит так, как будто "Украина была в войне с США, проиграла, захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".

Еще один бывший украинский политик, который ознакомлен с переговорами, назвал новый вариант соглашения о полезных ископаемых "лишь начальной переговорной позицией США", однако добавил, что она "ужасна для Украины".

"Нет никаких шансов, что она будет подписана в таком варианте", — отметил он.

Депутат Ярослав Железняк также прокомментировал нынешние условия соглашения о полезных ископаемых. По его словам, украинский парламент "стремится к честному сотрудничеству с США", однако "категорически не поддержит" такое соглашение.

В то же время некоторые американские чиновники, которые следят за переговорным процессом, считают, что проблемы, которые возникли сейчас вокруг нового соглашения о редкоземельных ресурсах, можно решить. Это можно сделать путем "дополнительных переговоров", как отмечают в The Washington Post.

Неназванный американский юрист, который инвестирует свои средства в Украине, также отметил, что считает необходимым ведение переговоров.

"Поэтому украинское правительство должно вести переговоры. Сейчас не время говорить публично, чтобы выразить обеспокоенность. Пришло время вести переговоры", — высказался он в комментарии изданию.

Дрю Хорн, бывший американский чиновник, возглавляющий компанию, занимавшуюся консультированием Белого дома по поводу сделки по украинским металлам, отметил, что переговоры "будут сложными", однако есть "реальное деловое обоснование" этого вопроса.

"Я думаю, что есть решение, которое отвечает потребностям как США, так и Украины", — считает он.

Напомним, первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко 28 марта сообщила, что Киев сейчас "формирует свою позицию" в переговорах по соглашению о полезных ископаемых.

27 марта народный депутат Железняк раскрыл содержание соглашения о полезных ископаемых, сказав, что это "ужас".