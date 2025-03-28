Украина получила от США проект соглашения о полезных ископаемых: что о нем известно

Украина сейчас формирует свою позицию и при достижении консенсуса будет известна публичная позиция по документу.

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Украинская сторона получила от США новый вариант предложения соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству, трансляцию которой вел нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Она отметила, что это рабочая версия документа, которая отражает позицию американской стороны. Украина сейчас формирует свою.

"Прорабатываем. Это рабочая версия, которая по сути отражает позицию юридических американских советников. Мы формируем свою позицию", — сказала глава Минэкономики.

По словам Юлии Свириденко, в случае необходимости состоятся консультации с Верховной радой по соглашению о полезных ископаемых. Также она отметила, что публичные дискуссии вокруг документа только вредят.

"Любые публичные дискуссии сейчас по этому соглашению наносят только вред и нам мешают нести конструктивную дискуссию с американскими партнерами. Как только будет достигнут консенсус, мы выйдем обязательно с публичной позицией", — уточнила чиновница.

Напомним, что 14 марта вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что текст соглашения о полезных ископаемых вполне готов и больше не претерпит изменений. По ее словам, условия и дату подписания документа должен определить Вашингтон.

Позже народный депутат Украины от фракции "Голос", первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк раскрыл содержание соглашения о полезных ископаемых. Он назвал документ таким, что не отвечает интересам Украины.