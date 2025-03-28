Україна отримала від США проєкт угоди про корисні копалини: що про нього відомо

Україна наразі формує свою позицію й при досягненні консенсусу буде відома публічна позиція щодо документа.

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Українська сторона отримала від США новий варіант пропозиції угоди про корисні копалини. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду, трансляцію якої вів нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Вона зазначила, що це робоча версія документа, яка відображає позицію американської сторони. Україна нині формує свою.

"Опрацьовуємо. Це робоча версія, яка по суті відображає позицію юридичних американських радників. Ми формуємо свою позицію", — сказала очільниця Мінекономіки.

За словами Юлії Свириденко, в разі необхідності відбудуться консультації з Верховною радою щодо угоди про корисні копалини. Також вона відмітила, що публічні дискусії навколо документу лише шкодять.

"Будь-які публічні дискусії наразі щодо цієї угоди завдають лише шкоди й нам заважають нести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Як тільки буде досягнуто консенсусу, ми вийдемо обов'язково з публічною позицією", — уточнила чиновниця.

Нагадаємо, що 14 березня віцепрем'єрка Ольга Стефанішина зазначила, що текст угоди про корисні копалини цілком готовий і більше не зазнає змін. За її словами, умови та дату підписання документа має визначити Вашингтон.

Пізніше народний депутат України від фракції "Голос", перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк розкрив зміст угоди про корисні копалини. Він назвав документ таким, що не відповідає інтересам України.