Мова про всі копалини на всій території: нардеп Железняк розкрив зміст угоди зі США

Депутат отримав нефінальний примірник угоди у 58 сторінок і вважає, що це вже не рамковий меморандум про наміри.

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Народний депутат України від фракції "Голос", перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк розкрив зміст угоди про копалини, яку Україна збирається укласти із США. Він назвав її такою, яка не відповідає інтересам України. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Так, депутат зауважив, що отримав нефінальний примірник угоди у 58 сторінок, вивчив її і занепокоєний її змістом.

"Я сподіваюсь, українська сторона буде вимагати і добʼється значних змін до нього. Але текст який я бачив — це просто жах. Всі 18 розділів. Це вже не рамковий меморандум про наміри. Це просто велика і дуже чітка угода. І вона не в нашу сторону", — написав Железняк.

Він виклав прочитане у кілька основних пунктів.

Управління 5 людей, 3 з них від США з повним правом вето.

Йдеться про всі копалини, тобто там і нафта, і газ, і нові, і ті, які вже існують.

По всій території України.

Йдеться про видобуток і державними, і приватними компаніями.

Гроші конвертуються одразу у валюту.

Гроші фонду виводяться закордон. Якщо раптом по причині з нашої сторони щось не дійшло — доплачуємо.

Внесок США — вже надана нам допомога з 2022 року.

США можуть за своїм рішенням отримувати прибуток, а отримують вони "роялті" з Фонду першими, а потім Україна +4%.

Угода діє безстроково.

Вносити зміни чи припинити угоду можуть вносити тільки американці.

Права "першої ночі" на всі нові інфраструктурні проєкти і право вето на продаж ресурсів іншим країнам.

Нічого про гарантії безпеки, навіть натяків.

Він додав, що угода містить дуже багато юридичного тексту і виявив сподівання, що зміст угоди змінять, інакше він не уявляє, як її зможе погодити парламент.

Нагадаємо, що 14 березня віцепрем'єрка Ольга Стефанішина каже, що текст угоди цілком готовий і більше не зазнає змін. За її словами, умови та дату підписання документа має визначити Вашингтон.