"Переговори закриті": Стефанішина заявила, що угода про копалини зі США готова до підписання
Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина каже, що текст угоди цілком готовий і більше не зазнає змін. За її словами, умови та дату підписання документа має визначити Вашингтон.
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що переговори щодо тексту угоди про копалини зі США вже завершені та Україна готова підписати документ у будь-який момент. Про це вона сказала журналістам в кулуарах під час Саміту експортерів Forbes у Києві 14 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Угода готова, по тексту не ведуться зміни. Переговори закриті", — сказала віцепрем'єрка.
Стефанішина додала, що Вашингтон іще не визначив дату й умови, у яких хоче підписати угоду щодо надр на нинішньому етапі.
"Україна готова до підписання будь-коли", — зазначила урядовиця.
Читати також
"Я проти перемир'я": Кротевич пояснив, як Україна може перемогти у війні
"Не варто поспішати з миром": одна із європейських країн відмовилася відправляти миротворців в Україну
Вода не така, як ми думаємо: фізики виявили прихований стан рідкої води
Мати оніміла від подиву, отримавши ДНК-тест своїх доньок-близнючок (фото)
Угода про копалини зі США: що відомо
Угоду про рідкоземельні метали мали підписати президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні 28 лютого, однак після сварки лідерів держав підписання скасували. Також після інциденту Білий дім оголосили про призупинення військової допомоги Україні.
Член Палати представників Конгресу США Браян Фіцпатрік 3 березня заявив, що мав тривалу розмову з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, яка була "продуктивною", що угоду про копалини підпишуть найближчим часом.
4 березня президент України опублікував допис у мережі Х, у якому визнав, що зустріч в Овальному кабінеті 28 лютого пройшла "не так, як мала", запевнив, що українська сторона прагне миру, і висловив готовність підписати рамкову угоду про мінерали та безпеку в будь-який час.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу увечері 5 березня повідомляла, що угода про рідкоземельні ресурси перебуває на стадії обговорення деталей.
Читати також
Потрібен підпис РФ: Трамп і Венс розповіли про наступний хід США щодо перемир'я (відео)
Не має виходу: які проблеми отримає Путін через ідею США про перемир'я, — Times
Без НАТО, зброї та двох областей: якими будуть вимоги Путіна для 30-денного перемир'я
РФ проти миротворців та перемир'я: перші заяви представників Путіна (відео)