"Переговори закриті": Стефанішина заявила, що угода про копалини зі США готова до підписання

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина каже, що текст угоди цілком готовий і більше не зазнає змін. За її словами, умови та дату підписання документа має визначити Вашингтон.

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Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що переговори щодо тексту угоди про копалини зі США вже завершені та Україна готова підписати документ у будь-який момент. Про це вона сказала журналістам в кулуарах під час Саміту експортерів Forbes у Києві 14 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Угода готова, по тексту не ведуться зміни. Переговори закриті", — сказала віцепрем'єрка.

Стефанішина додала, що Вашингтон іще не визначив дату й умови, у яких хоче підписати угоду щодо надр на нинішньому етапі.

"Україна готова до підписання будь-коли", — зазначила урядовиця.

Угода про копалини зі США: що відомо

Угоду про рідкоземельні метали мали підписати президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні 28 лютого, однак після сварки лідерів держав підписання скасували. Також після інциденту Білий дім оголосили про призупинення військової допомоги Україні.

Член Палати представників Конгресу США Браян Фіцпатрік 3 березня заявив, що мав тривалу розмову з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, яка була "продуктивною", що угоду про копалини підпишуть найближчим часом.

4 березня президент України опублікував допис у мережі Х, у якому визнав, що зустріч в Овальному кабінеті 28 лютого пройшла "не так, як мала", запевнив, що українська сторона прагне миру, і висловив готовність підписати рамкову угоду про мінерали та безпеку в будь-який час.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу увечері 5 березня повідомляла, що угода про рідкоземельні ресурси перебуває на стадії обговорення деталей.