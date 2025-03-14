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Політика Угода щодо корисних копалин України

"Переговори закриті": Стефанішина заявила, що угода про копалини зі США готова до підписання

Ольга Стефанішина, угода про копалини зі США, угода про корисні копалини, віцепрем'єрка України
Стефанішина повідомила про завершення переговорів щодо угоди про корисні копалини зі США

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина каже, що текст угоди цілком готовий і більше не зазнає змін. За її словами, умови та дату підписання документа має визначити Вашингтон.

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Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що переговори щодо тексту угоди про копалини зі США вже завершені та Україна готова підписати документ у будь-який момент. Про це вона сказала журналістам в кулуарах під час Саміту експортерів Forbes у Києві 14 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Угода готова, по тексту не ведуться зміни. Переговори закриті", — сказала віцепрем'єрка.

Стефанішина додала, що Вашингтон іще не визначив дату й умови, у яких хоче підписати угоду щодо надр на нинішньому етапі.

"Україна готова до підписання будь-коли", — зазначила урядовиця.

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Угода про копалини зі США: що відомо

Угоду про рідкоземельні метали мали підписати президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Вашингтоні 28 лютого, однак після сварки лідерів держав підписання скасували. Також після інциденту Білий дім оголосили про призупинення військової допомоги Україні.

Член Палати представників Конгресу США Браян Фіцпатрік 3 березня заявив, що мав тривалу розмову з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, яка була "продуктивною", що угоду про копалини підпишуть найближчим часом.

4 березня президент України опублікував допис у мережі Х, у якому визнав, що зустріч в Овальному кабінеті 28 лютого пройшла "не так, як мала", запевнив, що українська сторона прагне миру, і висловив готовність підписати рамкову угоду про мінерали та безпеку в будь-який час.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу увечері 5 березня повідомляла, що угода про рідкоземельні ресурси перебуває на стадії обговорення деталей.

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