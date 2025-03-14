"Переговоры закрыты": Стефанишина заявила, что соглашение об ископаемых с США готово к подписанию

Вице-премьер Ольга Стефанишина говорит, что текст соглашения вполне готов и больше не претерпит изменений. По ее словам, условия и дату подписания документа должен определить Вашингтон.

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что переговоры по тексту соглашения об ископаемых с США уже завершены и Украина готова подписать документ в любой момент. Об этом она сказала журналистам в кулуарах во время Саммита экспортеров Forbes в Киеве 14 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Соглашение готово, по тексту не ведутся изменения. Переговоры закрыты", — сказала вице-премьер.

Стефанишина добавила, что Вашингтон еще не определил дату и условия, в которых хочет подписать соглашение по недрам на нынешнем этапе.

"Украина готова к подписанию в любое время", — отметила чиновница.

Соглашение об ископаемых с США: что известно

Соглашение о редкоземельных металлах должны были подписать президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне 28 февраля, однако после ссоры лидеров государств подписание отменили. Также после инцидента Белый дом объявили о приостановлении военной помощи Украине.

Член Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик 3 марта заявил, что имел длительный разговор с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, который был "продуктивным", что соглашение об ископаемых подпишут в ближайшее время.

4 марта президент Украины опубликовал пост в сети Х, в котором признал, что встреча в Овальном кабинете 28 февраля прошла "не так, как должна была", заверил, что украинская сторона стремится к миру, и выразил готовность подписать рамочное соглашение о минералах и безопасности в любое время.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга вечером 5 марта сообщала, что соглашение о редкоземельных ресурсах находится на стадии обсуждения деталей.