В Белом доме рассказали, на какой стадии находится заключение соглашения об украинских полезных ископаемых

Соглашение о редкоземельных ресурсах до сих пор находится на стадии обсуждения: продолжаются дискуссии между чиновниками обеих стран.

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Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Россия и Украина как можно быстрее сели за стол переговоров по завершению огня. Способствовать этому может заключение соглашения о редкоземельных ресурсах, которое собираются подписать США и Украина. В СМИ в эти дни распространяются разные мнения относительно того, когда администрации обоих государств готовятся заключить соглашение, однако пока этот процесс находится все еще на стадии выяснения деталей. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга вечером 5 марта по киевскому времени.

По ее словам, дискуссии продолжаются между чиновниками США и Украины.

"Эти переговоры происходят в то время, когда мы разговариваем", — отметила она.

Ливитт отмечает, что советник по вопросам национальной безопасности США Майкл Уолтц сейчас "очень настойчиво" работает над этим вопросом, а также планирует сегодня зайти к Трампу, чтобы сообщить ему информацию о переговорах с Украиной.

"Только что видела советника по национальной безопасности. Он очень упорно работает над этим", — сообщила Ливитт.

Также во время брифинга пресс-секретарь Белого дома вспомнила речь Дональда Трампа к Конгрессу США. Ливитт повторила слова президента о "важном письме" от Владимира Зеленского, которое сигнализировало о готовности к миру, а также подчеркнула, что Трамп "хорошо воспринял" его.

Напомним, о письме, которое Трамп получил от Зеленского, президент США рассказал во время своей речи в Конгрессе. Во время нее политик также заявлял о "мощном сигнале" от России о готовности завершить войну. Также Дональд Трамп сообщал о том, что Украина готова сесть за стол переговоров "как можно быстрее". Подробнее обо всех заявлениях по Украине во время этого выступления Фокус сообщал отдельно.

В то же время появилась информация о том, что Украина и США таки планируют заключить соглашение о редкоземельных металлах, несмотря на скандальную встречу Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля. По сообщению СМИ, условия этого соглашения еще могут измениться, поскольку президент США требует "лучших" и "больших" условий. Об этом стало известно утром 5 марта.