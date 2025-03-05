У Білому домі розповіли, на якій стадії перебуває укладання угоди про українські корисні копалини

Угода про рідкоземельні ресурси і досі перебуває на стадії обговорення: тривають дискусії між чиновниками обох країн.

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Президент США Дональд Трамп прагне, щоб Росія та Україна якнайшвидше сіли за стіл переговорів щодо завершення вогню. Сприяти цьому може укладання угоди про рідкоземельні ресурси, яку збираються підписати США та Україна. У ЗМІ цими днями поширюються різні думки стосовно того, коли адміністрації обох держав готуються укласти угоду, однак наразі цей процес перебуває все ще на стадії з'ясування деталей. Про це розповіла прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу увечері 5 березня за київським часом.

За її словами, дискусії тривають між чиновниками США та України.

"Ці переговори відбуваються в той час, коли ми розмовляємо", — зазначила вона.

Лівітт зазначає, що радник із питань національної безпеки США Майкл Волтц зараз "дуже наполегливо" працює над цим питанням, а також планує сьогодні зайти до Трампа, щоб повідомити йому інформацію щодо переговорів із Україною.

"Щойно бачила радника з національної безпеки. Він дуже наполегливо працює над цим", — повідомила Лівітт.

Також під час брифінгу прессекретарка Білого дому згадала промову Дональда Трампа до Конгресу США. Лівітт повторила слова президента про "важливий лист" від Володимира Зеленського, який сигналізував про готовність до миру, а також підкреслила, що Трамп "добре сприйняв" його.

Нагадаємо, про лист, який Трамп отримав від Зеленського, президент США розповів під час своєї промови до Конгресу. Під час неї політик також заявляв про "потужний сигнал" від Росії щодо готовності завершити війну. Також Дональд Трамп повідомляв про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів "якнайшвидше". Детальніше про всі заяви щодо України під час цього виступу Фокус повідомляв окремо.

Водночас з'явилася інформація про те, що Україна та США таки планують укласти угоду про рідкоземельні метали, попри скандальну зустріч Трампа та Зеленського у Білому домі 28 лютого. За повідомленням ЗМІ, умови цієї угоди ще можуть змінитися, оскільки президент США вимагає "кращих" та "більших" умов. Про це стало відомо вранці 5 березня.