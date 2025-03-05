Трамп хочет "лучшие" условия: соглашение о редкоземельных ресурсах может измениться, — CBS News

Соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым до сих пор не приобрело окончательный вид: Трамп настаивает на "более широкой" версии, которая принесет Америке больше выгоды.

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Во время объявления своей речи перед американским Конгрессом президент США Дональд Трамп не сообщил о подписании соглашения между Украиной и Америкой по редкоземельным металлам, как и не рассказал о собственных успехах в достижении договоренностей, несмотря на то, что накануне сообщали в СМИ. Зато появилась информация о том, что окончательный вариант соглашения до сих пор не создан, поскольку у президента США существуют более высокие ожидания и требования к нему. Об этом сообщило издание CBS News вечером 4 марта.

По нескольким собственным источникам, издание рассказало, что соглашение об украинских ресурсах до сих пор не завершено.

"Несколько источников сообщили, что соглашение не завершено. И параметры сделки могут измениться, потому что президент сейчас настаивает на большей, лучшей сделке", — отмечают в CBS News.

Эти неназванные источники утверждают, что Трамп хочет изменить условия договора, чтобы получить больше выгоды для США. В то же время о каких именно новых и "лучших" для Белого дома условиях идет речь — пока не раскрывают.

Также корреспонденты издания добавляют, что источники заверили их в том, что Дональд Трамп не планировал говорить во время речи перед Конгрессом США относительно заключения договора о редкоземельных ресурсах с Украиной.

"Во вторник днем для господина Трампа или его главных советников не было плана подписания соглашения", — говорится в сообщении.

Отметим, что Дональд Трамп и действительно не говорил во время своей речи перед Конгрессом о соглашении по украинским металлам. В контексте упоминаний о российско-украинской войне он лишь передал слова Владимира Зеленского, написанные в "важном" письме к президенту США накануне, в котором говорилось о готовности Украины к подписанию соглашения.

Кроме этого, во время своего выступления перед Конгрессом президент Трамп отметил, что получил "мощный" сигнал от Кремля о прекращении войны и заключении мира. Подробнее об этом Фокус сообщал в отдельном материале.

Напомним, ранее в СМИ сообщали о готовности США и Украины заключить соглашение о редкоземельных ресурсах. Однако вскоре эту информацию опровергли в Белом доме.