Соглашения не будет: в Белом доме опровергли данные о договоре о редкоземельных ресурсах в ближайшее время

Дональд Трамп не собирается в ближайшие часы подписывать соглашение о редкоземельных ресурсах с Украиной, в ходе своего выступления президент США планирует говорить о других вещах.

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Сообщалось, что президент США Дональд Трамп уже согласился подписать соглашение об украинских полезных ископаемых, а во время выступления перед Конгрессом, которое должно состояться вскоре, планирует об этом официально объявить. Однако впоследствии выяснилось, что информация о том, что Трамп планирует объявить о заключении соглашения с Украиной по редкоземельным ресурсам уже в ближайшее время, не соответствует действительности. Об этом сообщила старший корреспондент Белого дома Жаки Генрих на своей странице в сети X вечером 4 марта.

"Источники в Белом доме утверждают, что сообщение Reuters не соответствует действительности", — отметила корреспондентка.

Также она добавила, что пока в этом вопросе "никаких сдвигов нет", Дональд Трамп не планирует объявлять о подписании соглашения в ближайшее время, как это утверждали в СМИ.

Скриншот | сообщение корреспондентки

Перед этим в Reuters сообщалось, что есть определенные успехи в заключении сделки об украинских редкоземельных металлах, о которых Дональд Трамп планирует объявить во время своего выступления по итогам первого месяца деятельности. По источникам издания, несмотря на конфликт в Белом доме между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, контакты между администрациями обоих президентов продолжились. По словам корреспондентов, это происходило в частности из-за призывов к советникам Зеленского убедить его в том, чтобы тот "откровенно извинился" перед Трампом.

В то же время об Украине во время своего выступления Дональд Трамп действительно планирует говорить. Об этом Фокус узнал из источников Fox News вечером 4 марта. По сообщению, среди тем, на которых политик планирует сосредоточиться во время речи, будет вопрос завершения российско-украинской войны.

Напомним, что сам президент Украины Владимир Зеленский после неудачной встречи с Трампом в Белом доме 28 февраля писал о том, что встреча прошла "не так, как предполагалось". По его словам, Украина стремится к миру, поэтому "пришло время все сделать правильно", поэтому Киев стремится подписать соглашение о редкоземельных ресурсах "в любое время" и "в любом удобном формате". Об этом подробнее Фокус сообщал 4 марта.