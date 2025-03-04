План завершения войны в Украине: какие темы выступления Трампа перед Конгрессом, — Fox News

Сенаторы услышат от Дональда Трампа только правдивую информацию, привели журналисты слова представителя Белого дома.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 4 марта выступит на объединенной сессии Конгресса и произнесет речь под названием "Восстановление американской мечты". Одна из тем выступления — достижение мира во всем мире, в том числе — в Украине. О деталях будущих заявлений американского политика написало медиа Fox News.

Медиа получило информацию о выступлении Трампа от неназванных источников в Белом доме. Также общую направленность подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Выступление состоится 4 марта в 21:00 по восточному времени (в 4:00 5 марта по Киеву).

Основные темы заявлений Трампа:

Достижения президента в США и за рубежом, которые он получил в течение месяца пребывания в должности. Достижения администрации Белого дома по экономике. Безопасность на границе и дополнительное финансирование для защиты от нелегальных мигрантов. Достижение мира во всем мире — речь идет о завершении российско-украинской войны и войны в Газе.

Деталей каждого раздела собеседники медиа не рассказали. В частности, не известно, о чем именно идет речь в плане Трампа по войне РФ. Впрочем, американский президент похвастается, что сумел привлечь 1,7 трлн инвестиций, которые пошли в ИТ и энергетику. Кэролайн Левитт заверила журналистов, что месячные достижения Трампа больше, чем у всех предыдущих президентов за все четыре года каденции.

"Как всегда, президент Трамп будет говорить правду", — заявил журналистам представитель Белого дома.

Заявления Трампа после ссоры в Белом доме — детали

Отметим, 28 февраля Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс устроили спор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы заключить соглашение о полезных ископаемых и получить хотя бы какие-то гарантии безопасности для перемирия с россиянами. Украинского политика отправили домой и заявили, что он якобы не хочет мира и не готов договариваться.

4 марта администрация Белого дома подтвердила, что США приостановили предоставление Украине оружия для удержания фронта. При этом речь идет о военном снаряжении, которое отгружено, находится в пути и еще не успело пересечь украинскую границу. Фокус исследовал, какое именно оружие не получат Силы обороны. В частности, речь идет о ракетах ПВО, артиллерийских снарядах и снарядах для РСЗО.

Напоминаем, 4 марта президент Зеленский озвучил первые шаги для возможного перемирия на российско-украинской войне.