План завершення війни в Україні: які теми виступу Трампа перед Конгресом, — Fox News

Сенатори почують від Дональда Трампа лише правдиву інформацію, навели журналісти слова представника Білого дому.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 4 березня виступить на об'єднаній сесії Конгресу та виголосить промову з назвою "Відновлення американської мрії". Одна з тем виступу — досягнення миру в усьому світі, у тому числі — в Україні. Про деталі майбутніх заяв американського політика написало медіа Fox News.

Медіа отримало інформацію про виступ Трампа від неназваних джерел в Білому домі. Також загальну спрямованість підтвердила речниця Білого дому Керолайн Левітт. Виступ відбудеться 4 березня о 21:00 за східним часом (о 4:00 5 березня за Києвом).

Основні теми заяв Трампа:

Здобутки президента в США та за кордоном, які він отримав протягом місяця перебування на посаді. Досягнення адміністрації Білого дому щодо економіки. Безпека на кордоні та додаткове фінансування для захисту від нелегальних мігрантів. Досягнення миру в усьому світі — ідеться про завершення російсько-української війни та війни в Газі.

Деталей кожного розділу співрозмовники медіа не розповіли. Зокрема, не відомо, про що саме ідеться у плані Трампа щодо війни РФ. Втім, американський президент повихваляється, що зумів залучити 1,7 трлн інвестицій, які пішли в ІТ та енергетику. Керолайн Левітт запевнила журналістів, що місячні досягнення Трампа більші, ніж у всіх попередніх президентів за усі чотири роки каденції.

"Як завжди, президент Трамп буде говорити правду", — заявив журналістам представник Білого дому.

Заяви Трампа після сварки в Білому домі — деталі

Зазначимо, 28 лютого Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс влаштували суперечку з президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський прибув до Вашингтона, щоб укласти угоду про корисні копалини та отримати хоча б якісь гарантії безпеки для перемир'я з росіянами. Українського політика відправили додому і заявили, що він начебто не хоче миру і не готовий домовлятись.

4 березня адміністрація Білого дому підтвердила, що США призупинили надання Україні зброї для втримання фронту. При цьому ідеться про військове спорядження, яке відвантажене, перебуває в дорозі і ще не встигло перетнути український кордон. Фокус дослідив, яку саме зброю не отримають Сили оборони. Зокрема, ідеться про ракети ППО, артилерійські снаряди та снаряди для РСЗВ.

Нагадуємо, 4 березня президент Зеленський озвучив перші кроки для можливого перемир'я на російсько-українській війні.