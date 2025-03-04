План завершення війни в Україні: які теми виступу Трампа перед Конгресом, — Fox News
Сенатори почують від Дональда Трампа лише правдиву інформацію, навели журналісти слова представника Білого дому.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 4 березня виступить на об'єднаній сесії Конгресу та виголосить промову з назвою "Відновлення американської мрії". Одна з тем виступу — досягнення миру в усьому світі, у тому числі — в Україні. Про деталі майбутніх заяв американського політика написало медіа Fox News.
Медіа отримало інформацію про виступ Трампа від неназваних джерел в Білому домі. Також загальну спрямованість підтвердила речниця Білого дому Керолайн Левітт. Виступ відбудеться 4 березня о 21:00 за східним часом (о 4:00 5 березня за Києвом).
Основні теми заяв Трампа:
- Здобутки президента в США та за кордоном, які він отримав протягом місяця перебування на посаді.
- Досягнення адміністрації Білого дому щодо економіки.
- Безпека на кордоні та додаткове фінансування для захисту від нелегальних мігрантів.
- Досягнення миру в усьому світі — ідеться про завершення російсько-української війни та війни в Газі.
Деталей кожного розділу співрозмовники медіа не розповіли. Зокрема, не відомо, про що саме ідеться у плані Трампа щодо війни РФ. Втім, американський президент повихваляється, що зумів залучити 1,7 трлн інвестицій, які пішли в ІТ та енергетику. Керолайн Левітт запевнила журналістів, що місячні досягнення Трампа більші, ніж у всіх попередніх президентів за усі чотири роки каденції.
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"Як завжди, президент Трамп буде говорити правду", — заявив журналістам представник Білого дому.
Заяви Трампа після сварки в Білому домі — деталі
Зазначимо, 28 лютого Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс влаштували суперечку з президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський прибув до Вашингтона, щоб укласти угоду про корисні копалини та отримати хоча б якісь гарантії безпеки для перемир'я з росіянами. Українського політика відправили додому і заявили, що він начебто не хоче миру і не готовий домовлятись.
4 березня адміністрація Білого дому підтвердила, що США призупинили надання Україні зброї для втримання фронту. При цьому ідеться про військове спорядження, яке відвантажене, перебуває в дорозі і ще не встигло перетнути український кордон. Фокус дослідив, яку саме зброю не отримають Сили оборони. Зокрема, ідеться про ракети ППО, артилерійські снаряди та снаряди для РСЗВ.
Нагадуємо, 4 березня президент Зеленський озвучив перші кроки для можливого перемир'я на російсько-українській війні.
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