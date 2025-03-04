"Готові працювати швидко": Зеленський озвучив перші етапи завершення війни

Україна пропонує звільнити полонених та припинити повітряні удари, заявив президент Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч у Білому домі 28 лютого відбулась не так, як мала б. Політик запевнив, що прагне досягнути миру і описав, які кроки можуть зробити обидві сторони для завершення війни. Заява президента з'явилась у соцмережі X.

Вдень 4 березня Зеленський опублікував орієнтовний план щодо перемир'я на російсько-українській війні. З його слів, почати можна з обміну полоненими та з припинення повітряних ударів. Крім того, можливе припинення вогню на морі, зауважив політик. При цьому президент наголосив, що аналогічні кроки повинна зробити Росія. Наступні кроки — це подальша співпраця з США, ідеться у дописі.

"Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду", — заявив Зеленський.

Після опису перших кроків для перемир'я Зеленський подякував американцям за збереження українського суверенітету і, окремо, за "Джавеліни", які п'ять років тому надав президент США Дональд Трамп. Також він зауважив, що готовий на угоду про корисні копалини, підписання якої зірвалось 28 лютого.

"Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", — написав президент України.

Заява Зеленського - текст звернення 4 березня щодо перемир'я Фото: Скриншот

Заява Зеленського і наслідки суперечки в Білому домі

Зазначимо, Фокус писав про суперечку в Білому домі, яка відбулась 28 лютого під час візиту Володимира Зеленського в США. Під час зустрічі з пресою Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс дорікали українському президенту тим, що він недостатньо вдячний і не поспішає укладати мир. Після цього американські політики скасували укладання угоди про корисні копалини, згідно з яким частина майбутніх прибутків від родовищ мали іти у спецфонд або в США.

Зранку 4 березня Білий дім повідомив, що скасовує надсилання військової допомоги в Україну. Ідеться про зброю, яка вже перебувала в дорозі і не встигли перетнути українського кордону.

Нагадуємо, увечері 3 березня Дональд Трамп анонсував визначну подію, яка має усіх здивувати. 4 березня політик попередив, що буде карати студентів та університети за "протизаконні виступи".