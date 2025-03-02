"Був в Україні через Google-карти": в США зробили пародію на зустріч Трампа і Зеленського (відео)

Шоу Saturday Night Live показало гумористичну зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Скетч вже набрав понад мільйон переглядів.

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Найпопулярніше скетч-шоу Америки Saturday Night Live спародіювало зустріч 28 лютого глави Білого дому Дональда Трампа, віцепрезидента США Джей Ді Венса, державного секретаря Марка Рубіо і президента України Володимира Зеленського. Також у сценці був присутній головний радник американського лідера, мільярдер Ілон Маск, який у реальності участь у зустрічі політиків не приймав.

Актори шоу акцентували на тому, що Зеленського у Білому домі увесь час перебивали, а його одяг сприйняли як костюм із фільму "Стар Трек". Натомість коли у кадрі в футболці з'являється актор з бензопилою, що грає "Маска", "президент США" каже, що той одягнений "дуже офіційно та шанобливо".

Коли ж Зеленський, якого протягом сценки змушували зізнатися в любові до Путіна та просити вибачення за напад на Росію, запросив Венса до України, то запевнив, що вже подорожував країною, бо бачив її на Google Maps.

За 5 годин скетч набрав вже понад мільйон переглядів.

Зазначимо, американське щотижневе комічне телевізійне шоу Saturday Night Live (Суботнього вечора в прямому ефірі) транслюється телекомпанією NBC з 11 жовтня 1975 року. Програма зазвичай триває півтори години. Пародії дуже популярні серед американської аудиторії й випуск може набрати до 10 млн переглядів.

Нагадаємо, раніше в шоу Saturday Night Live американський актор Том Генкс зіграв роль типового прихильника лідера республіканців Дональда Трампа, чим розлютив справжніх прибічників його політики.

Також Фокус писав, що сотні протестувальників вийшли "привітати" віцепрезидента Джей Ді Венса в гірськолижному містечку Шугарбуш у штаті Вермонт. Вони були обурені, як розгорталися події в Білому домі, натомість запропонувавши політику кататися на лижах у Росії.