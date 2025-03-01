"Їдь кататися в Росію": протестувальники зірвали відпустку Джей Ді Венса після скандалу в Білому домі

Віцепрезидент США прибув на гірськолижний курорт у Вермонті, але його зустріли протестувальники з плакатами. У підсумку Джей Ді Венс відмовився від броні в готелі, незрозуміло, де зупинився і чи буде кататися на лижах.

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Сотні протестувальників вийшли "привітати" віцепрезидента Джей Ді Венса в гірськолижному містечку Шугарбуш у штаті Вермонт. Вони були обурені як політикою Білого дому загалом, так і тим, як розгорталися події в Білому домі під час зустрічі Джей Ді Венса, Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Про це повідомляє Globe.

Венса у Вермонті зустріли протестувальники

Віцепрезидент Джей Ді Венс мав кататися в Шугарбуш на лижах із сім'єю цими вихідними.

Однак жителі Вермонта вишикувалися вздовж вулиць цього тихого гірськолижного містечка в суботу вранці, щоб висловити своє невдоволення віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Журналіст зазначає, що вздовж дороги вишикувалися понад 700 осіб, які тримали плакати з написами "фашистам тут не раді" і "Венс — зрадник, їдь кататися на лижах у Росію".

Венса у Вермонті зустріли протестувальники Фото: Соцмережi

На парковці прилеглого продуктового магазину група активістів підготувала колону автомобілів, щоб протягом дня їздити долиною річки Мед-Рівер, "щоб сказати Венсу, що йому тут не раді", за словами організатора Тревіса Наполі.

Венса у Вермонті зустріли протестувальники Фото: Соцмережi

Ще один мешканець Вермонта зазначив, що був вражений поведінкою Венса під час зустрічі в п'ятницю в Білому домі з президентом Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Сидячи поруч із двома лідерами в Овальному кабінеті, Венс критикував Зеленського за те, що той, за словами Венса, недостатньо вдячний США за постачання зброї розореній війною країні, що спровокувало безпрецедентний скандал.

"Це ганебно, абсолютно ганебно. Світ повинен встати і підтримати Україну просто зараз, а не піддавати президента Зеленського цьому шоу знущань, яке вчора відбулося в Білому домі. Це було безумством", — заявив 64-річний Карл Бенсон.

Деякі протестувальники були більш категоричними. Ванесса Браун несла плакат із перекресленою свастикою і заявила, що "Республіканська партія поводиться, як фашисти і нацисти".

"А фашистам і нацистам тут, у Вермонті, не раді", — заявила Браун.

Утім, прихильники Трампа планували влаштувати контрпротест у сусідньому Воррені, і дехто проїхав повз протестувальників у Вейтсфілді, сигналячи на знак несхвалення. Серед них був Ентоні Левін, який заявив, що "любить Джей Ді Венса" і сподівається, що він стане наступним президентом.

Хоча офіс губернатора Вермонта Філа Скотта підтвердив, що Венс відвідав Воррен цими вихідними, незрозуміло, де зупиниться Джей-Ді Венс і його сім'я. Бронь популярного готелю вони скасували, коли стало зрозуміло, що поруч зберуться протестувальники.

Нагадаємо, після скандалу в Білому домі прихильники Трампа заявили, що він "відстояв Америку", тоді як його критики зазначили, що це "кінець міжнародної дипломатії" та впливу США на політичні процеси.