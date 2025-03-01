"Езжай кататься в Россию": протестующие сорвали отпуск Джей Ди Вэнса после скандала в Белом доме

Вице-президент США прибыл на горнолыжный курорт в Вермонте, но его встретили протестующие с плакатами. В итоге Джей Ди Вэнс отказался от брони в отеле, неясно, где остановился и будет ли кататься на лыжах.

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Сотни протестующих вышли "поприветствовать" вице-президента Джей Ди Вэнса в горнолыжном городке Шугарбуш в штате Вермонт. Они были возмущены как политикой Белого дома в целом, так и тем, как разворачивались события в Белом доме во время встречи Джей Ди Вэнса, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает Globe.

Вэнса в Вермонте встретили протестующие

Вице-президент Джей Ди Вэнс должен был кататься в Шугарбуш на лыжах с семьей в эти выходные.

Однако жители Вермонта выстроились вдоль улиц этого тихого горнолыжного городка в субботу утром, чтобы выразить свое недовольство вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Журналист отмечает, что вдоль дороги выстроились более 700 человек, которые держали плакаты с надписями "фашистам тут не рады" и "Вэнс – предатель, езжай кататься на лыжах в Россию".

Вэнса в Вермонте встретили протестующие Фото: Соцсети

На парковке близлежащего продуктового магазина группа активистов подготовила колонну автомобилей, чтобы в течение дня ездить по долине реки Мэд-Ривер, "чтобы сказать Вэнсу, что ему здесь не рады", по словам организатора Трэвиса Наполи.

Вэнса в Вермонте встретили протестующие Фото: Соцсети

Еще один житель Вермонта от метил, что был потрясен поведением Вэнса во время встречи в пятницу в Белом доме с президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Сидя рядом с двумя лидерами в Овальном кабинете, Вэнс критиковал Зеленского за то, что тот, по словам Вэнса, недостаточно благодарен США за поставку оружия разоренной войной стране, что спровоцировало беспрецедентный скандал.

"Это позорно, абсолютно позорно. Мир должен встать и поддержать Украину прямо сейчас, а не подвергать президента Зеленского этому шоу издевательств, которое вчера произошло в Белом доме. Это было безумием", — заявил 64-летний Карл Бенсон.

Некоторые протестующие были более категоричны. Ванесса Браун несла плакат с перечеркнутой свастикой и заявила, что "Республиканская партия ведет себя, как фашисты и нацисты".

"А фашистам и нацистам здесь, в Вермонте, не рады", — заявила Браун.

Впрочем, сторонники Трампа планировали устроить контрпротест в соседнем Уоррене, и некоторые проехали мимо протестующих в Уэйтсфилде, сигналя в знак неодобрения. Среди них был Энтони Левин, который заявил, что "любит Джей Ди Вэнса" и надеется, что он станет следующим президентом.

Хотя офис губернатора Вермонта Фила Скотта подтвердил, что Вэнс посетил Уоррен в эти выходные, неясно, где остановится Джей Ди Вэнс и его семья. Бронь популярного отеля они отменили, когда стало ясно, что рядом соберутся протестующие.

Напомним, после скандала в Белом доме сторонники Трампа заявили, что он "отстоял Америку", тогда как его критики отметили, что это "конец международной дипломатии" и влияния США на политические процессы.