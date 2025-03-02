"Был в Украине через Google-карты": в США сделали пародию на встречу Трампа и Зеленского (видео)

Шоу Saturday Night Live показало юмористическую встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Скетч уже набрал более миллиона просмотров.

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Самое популярное скетч-шоу Америки Saturday Night Live спародировало встречу 28 февраля главы Белого дома Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, государственного секретаря Марка Рубио и президента Украины Владимира Зеленского. Также в сценке присутствовал главный советник американского лидера, миллиардер Илон Маск, который в реальности участие во встрече политиков не принимал.

Актеры шоу акцентировали на том, что Зеленского в Белом доме все время перебивали, а его одежду восприняли как костюм из фильма "Стар Трек". Зато когда в кадре в футболке появляется актер с бензопилой, играющий "Маска", "президент США" говорит, что тот одет "очень официально и уважительно".

Когда же Зеленский, которого в течение сценки заставляли признаться в любви к Путину и просить прощения за нападение на Россию, пригласил Вэнса в Украину, то заверил, что уже путешествовал по стране, потому что видел ее на Google Maps.

За 5 часов скетч набрал уже более миллиона просмотров.

Отметим, американское еженедельное комическое телевизионное шоу Saturday Night Live (Субботним вечером в прямом эфире) транслируется телекомпанией NBC с 11 октября 1975 года. Программа обычно длится полтора часа. Пародии очень популярны среди американской аудитории и выпуск может набрать до 10 млн просмотров.

Напомним, ранее в шоу Saturday Night Live американский актер Том Хэнкс сыграл роль типичного фаната лидера республиканцев Дональда Трампа, чем разозлил настоящих сторонников его политики.

Также Фокус писал, что сотни протестующих вышли "поздравить" вице-президента Джей Ди Вэнса в горнолыжном городке Шугарбуш в штате Вермонт. Они были возмущены, как разворачивались события в Белом доме, взамен предложив политику кататься на лыжах в России.