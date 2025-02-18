Тома Хэнкса раскритиковали после пародии на сторонников Трампа (видео)

Том Хэнкс никогда не поддерживал Дональда Трампа, а в свое время публично выступил за Джо Байдена, кандидата от демократов, которому нынешний президент проиграл выборы в 2016-м.

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68-летний американский актер, дважды лауреат "Оскара" Том Хэнкс разозлил сторонников президента США Дональда Трампа после пародии в шоу Saturday Night Live, пишет Independent. Хэнкс был среди десятков выпускников SNL, которые появились в специальном выпуске, посвященном 50-летию скетч-шоу.

В одной из сценок актер выступает в роли человека по имени Даг в пародийном игровом шоу под названием Black Jeopardy, ведущим которого является Кенан Томпсон. Скетч изначально транслировался в эпизоде ​​2016 года. Для этой роли Том надел красную кепку "Make America Great Again" в дополнение к фланелевой рубашке и футболке с изображением белоголового орлана. Несмотря на то, что он не входит в демографическую группу игрового шоу, этот южанин все еще уморительно способен правильно отвечать на вопросы.

В первоначальном наброске Даг отступает от ведущего шоу, когда тот пытается пожать ему руку, прежде чем в конце концов сдается. В юбилейном выпуске герой Хэнкса колебался, прежде чем пожать руку ведущему.

"Не нравится это, ух ты, ух ты, ух ты… Может быть, я начну шоу для вас, и мы назовем его White Jeopardy", – говорит он персонажу Томпсона Дарнеллу Хейсу.

Такое поведение разозлило приверженцев Трампа.

"Дональд Трамп только что одержал убедительную победу на выборах и никогда не был так популярен среди американцев. Они ничему не научились", – заявил в соцсети популярный правый комментатор Бенни Джонсон

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Другой консервативный комментатор, Марио Науфал, написал:

"Голливуд все еще не понимает: изображать сторонников Трампа как расистские карикатуры, в то время как он получает рекордную поддержку меньшинства. SNL пытается шутить о 2016 году в 2025 году".

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Бывший помощник Роберта Ф. Кеннеди-младшего Линк Лорен также высказался по поводу скетча, заявив, что персонаж Хэнкса является причиной того, что шоу не получает более высоких рейтингов.

"Том Хэнкс только что появился на SNL в кепке MAGA, где он вел себя так, будто не хотел пожимать руку чернокожему. Это шоу удивляется, почему их рейтинги в канавах. Трамп победил по числу голосов избирателей. Этот избитый штамп о том, что MAGA – расист, отвратительно. SNL – несмешное шоу для снобистских либеральных элит. Нынешняя Республиканская партия – это большая коалиция, скомпрометированная многими бывшими демократами. Скатертью дорога, SNL!" – негодует он.

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Ранее Фокус писал, почему Том Хэнкс в кино практически никогда играет плохих парней.