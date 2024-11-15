Том Хэнкс объяснил, почему почти никогда не играет плохих парней (видео)

Том Хэнкс давно снискал славу доброго человека. И это отображается не только на его отношении к колегам и в повседневной жизни, но и на экране.

68-летний дважды оскароносный американский актер Том Хэнкс сказал, что у него слишком доброе выражение лица для того, чтобы играть плохих парней. Поэтому все его герои — положительные. Об этом он порассуждал в интервью на канале комика Кевина Нилона на YouTube.

Когда Кевин спросил его, почему тот никогда не играл злодеев в кино, Хэнкс сказал:

"Ну, это так. Есть и выражение лица, которое этому сопутствует. Но я не большой любитель: "Прежде чем я убью вас, мистер Бонд, возможно, вы захотите осмотреть мою инсталляцию". У меня всегда есть эта проблема. Я говорю: "В чем логика того, почему этот парень это делает? В чем логика этого?"

Интервью Тома Хэнкса Кевину Нилону

Зрители любят актера за роли в романтических комедиях "Неспящие в Сиэтле" и "Вам письмо", веселого ковбоя в "Истории игрушек", главного героя в культовом "Форресте Гампе". Хенкс также известен своим добрым нравом и за кадром, о чем часто рассказывали его коллеги.

За Хэнксом прочно закрепилось звание "славного парня"

Однако он все же пробовал себя в образах плохих парней. Например, он сыграл наемного убийцу в "Проклятом пути" и коварного магната в "Сфере". Хенкс также перевоплотился в бандита 1930-х годов в картине "Проклятый путь", сыграв в нем с Полом Ньюманом, Джудом Лоу и Дэниелом Крейгом.

"Я расстрелял Пола Ньюмана из пулемета. Я застрелил Джуда Лоу. Я застрелил Дэнни, Дэнни Крейга. Я убивал людей, как убийца в фильме, и все такие: "Да, но ты сделал это по правильным причинам!", — объяснил Том.

Фильм режиссера Сэма Мендеса имел кассовый успех и принес посмертный "Оскар" оператору Конраду Холлу. Пол Ньюман также получил широкую похвалу за свою игру в картине и номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

Том Хэнкс сыграл бандита в фильме "Проклятый путь"

В 2018 году Том Хэнкс по результатам онлайн-голосования на портале Ranker признан лучшим актером всех времен.

Ранее Фокус писал, что Том Хэнкс назвал свою самую трудную роль.