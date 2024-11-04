Трудно было играть 35-летнего: Том Хенкс рассказал о съемках в фильме "Здесь" (видео)

Том Хенкс считает, что выглядит достаточно хорошо для своих 68 лет. Актер признался, что в силу возрастных изменений ему стало сложно играть молодых персонажей.

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Знаменитый американский актер Том Хэнкс в интервью Entertainment Tonight назвал "самый трудный" возраст, который ему пришлось играть в новом фильме "Здесь".

Звезда "Форреста Гампа" признался: "Послушайте, мне 68 лет, самым трудным для меня было, когда я играл 35-летнего. В моем фактическом возрасте метаболизм останавливается, гравитация начинает вас разрушать, кости начинают изнашиваться, вы стоите по-другому.", — признался он.

В ответ на комплимент о том, что он выглядит "хорошо", актер сказал: "Знаете почему? Потому что мои дети выросли, я получаю достаточно физических упражнений и могу правильно питаться. Жизнь — такое бремя! Но я думаю, что сейчас я в хорошей форме".

Фильм "Здесь", который имеет другое название "Тогда. Сейчас. Потом", вышел в кинотеатрах США 1 ноября. В нем также снялись такие актеры, как: Робин Райт, Келли Райлли, Лесли Земекис, Пол Беттани и Офелия Ловибонд.

Согласно официальному описанию, в картине рассказывается история "нескольких поколений пар и семей, которые на протяжении столетия живут в одном и том же доме". Творчески сочетая традиционные эффекты грима и "цифровое омоложение", Хэнкс и Райт в драме, снятой режиссером Робертом Земекисом, "плавно переходят" от подросткового возраста к возрасту 80-летних стариков. Это не первый случай, когда лицо звезды "Спасти рядового Райана" изменили с помощью ИИ. Так в сценах фильма 2022 года "Человек по имени Отто" его лицо было "омоложено" с помощью цифровых технологий и его образ выглядел достаточно реалистичным.

Напомним, в Музее Киноакадемии в Лос-Анджелесе прошел специальный показ будущего фильма "Человек по имени Отто", где главные роли исполнили 66-летний Том Хэнкс, а также его 26-летний сын Трумэн.