66-летний Том Хэнкс посетил премьеру фильма с семьей

На красной дороже известного актера поддерживают самые близкие люди.

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66-летний американский актер и продюсер Том Хэнкс посетил премьеру фильма "Человек по имени Отто", которая проходила в Стокгольме, Швеция. На показ он пришел в компании своей 66-летней супруги Риты Уилсон, а также младшим общим сыном — 26-летним Трумэном. Об этом сообщает Daily Mail.

Двукратный обладатель "Оскара" вышел на красную дорожку в черном костюме, белой рубашке, галстуке с темным принтом и черных кожаных туфлях, которые удачно завершили его образ.

Для выхода в свет Рита надела серебристое платье миди, расшитое пайетками, которое дополнила ремнем со стразами. Образ актриса дополнила красивой укладкой, туфлями на каблуках и лаконичным бриллиантовым браслетом на руке. Трумэн же, как и отец, нарядился в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

[ + – ] Том Хэнкс с семьей Фото: Getty Images

Фильм, который презентовал актер, — это работа режиссера Марка Форстера, он станет второй киноадаптацией романа Фредрика Бакмана "Вторая жизнь Уве". Главный герой — Отто — хороший ворчун, который из-за потери жены отмежевался от людей и давно забыл настоящий вкус жизни. Однако все меняется, когда мужчина встречает молодую семейную пару, только что поселившуюся по соседству. Постепенно жизнь Отто снова наполняется настоящей дружбой и любовью.

Напомним, в Музее Киноакадемии в Лос-Анджелесе прошел специальный показ будущего фильма "Человек по имени Отто", где главные роли исполнили 66-летний Том Хэнкс, а также его 26-летний сын Трумэн.