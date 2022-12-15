66-річний Том Хенкс відвідав прем'єру фільму із сім'єю

На червоній доріжчі відомого актора підтримують найближчі люди.

Related video

66-річний американський актор і продюсер Том Хенкс відвідав прем'єру фільму "Людина на ім'я Отто", яка проходила у Стокгольмі, Швеція. На показ він прийшов у компанії своєї 66-річної дружини Рити Вілсон, а також молодшого спільного сина – 26-річного Трумена. Про це повідомляє Daily Mail.

Дворазовий володар "Оскара" вийшов на червону доріжку у чорному костюмі, білій сорочці, краватці з темним принтом та чорних шкіряних туфлях, які вдало завершили його образ.

Для виходу у світ Ріта одягла сріблясте плаття міді, розшите паєтками, яке доповнила ременем зі стразами. Образ актриса доповнила гарною укладкою, туфлями на підборах та лаконічним діамантовим браслетом на руці. Трумен же, як і батько, вбрався у чорний костюм, білу сорочку та чорну краватку.

[ + – ] Том Хенкс із сім'єю Фото: Getty Images

Фільм, який презентував актор — це робота режисера Марка Форстера, він стане другою кіноадаптацією роману Фредріка Бакмана "Друге життя Уве". Головний герой — Отто — гарний буркун, який через втрату дружини відмежувався від людей і давно забув справжній смак життя. Проте все змінюється, коли чоловік зустрічає молоду сімейну пару, що тільки-но поселилася по сусідству. Поступово життя Отто знову наповнюється справжньою дружбою та любов'ю.

Нагадаємо, у Музеї Кіноакадемії в Лос-Анджелесі пройшов спеціальний показ майбутнього фільму "Людина на ім'я Отто ", де головні ролі виконали 66-річний Том Хенкс, а також його 26-річний син Трумен.