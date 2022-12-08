Том Генкс із 26-річним сином на прем'єрі фільму "Чоловік на ім'я Отто"

Том Генкс і його дружина Ріта Вілсон спродюсували нову драматичну комедію "Чоловік на ім'я Отто".

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У Музеї Кіноакадемії в Лос-Анджелесі пройшов спеціальний показ майбутнього фільму "Чоловік на ім'я Отто", де головні ролі виконали 66-річний Том Генкс, а також його 26-річний син Трумен, повідомляє Daily Mail.

На світському заході Том і Трумен з'явилися разом і позували перед камерами за компанію з рештою акторів стрічки — Маріанною Тревіно, Мануелем Гарсіа-Рульфо та Келлі Ламор Вілсон, а також режисером Марком Форстером та сценаристом Девідом Мегі.

Фото: Getty Images

"Чоловік на ім'я Отто" розповість історію вдівця Отто Андерсона (Генкс), який більше не бачить цілей у житті після втрати коханої дружини. Герой втрачає надію, але все змінюється, коли в сусідній будинок переїжджає весела молода сім'я, і він зустрічає кмітливу та креативну Марісоль. Дружба з нею перевертає йому надію. Фільм вийде на екрани 30 грудня.

Нагадаємо, у США на аукціон Bring a Trailer виставлено Fiat 128 1975 року. Цей непомітний бюджетний ретро-автомобіль продадуть за чималі гроші, адже його власником є Том Генкс.