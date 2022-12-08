Том Хэнкс с 26-летним сыном на премьере фильма "Человек по имени Отто"

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон спродюсировали новую драматическую комедию "Человек по имени Отто".

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В Музее Киноакадемии в Лос-Анджелесе прошел специальный показ будущего фильма Человек по имени Отто", где главные роли исполнили 66-летний Том Хэнкс, а также его 26-летний сын Трумэн. Об этом сообщает Daily Mail.

На светском мероприятии Том и Трумэн появились вместе и позировали перед камерами за компанию с остальными актерами ленты — Марианой Тревиньо, Мануэлем Гарсия-Рульфо и Келли Ламор Уилсон, а также режиссером Марком Форстером и сценаристом Дэвидом Меги.

Фото: Getty Images

"Человек по имени Отто" расскажет историю донника Отто Андерсона (Хэнкс), который больше не видит цели в жизни после потери любимой жены. Герой теряет надежду, но все меняется, когда в соседний дом переезжает веселая молодая семья, и он встречает сообразительную и креативную Марисоль. Дружба с ней переворачивает ему надежду. Фильм выйдет на экраны 30 декабря.

Напомним, в США на аукцион Bring a Trailer выставлен Fiat 128 1975 года. Этот неприметный бюджетный ретро-автомобиль продадут за немалые деньги, ведь его владельцем является Том Хэнкс.