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Том Хэнкс продает на аукционе старенький Fiat из своей коллекции (видео)

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Фото: Bring a Trailer | Том Хэнкс приобрел Fiat 128 в 2017 году

Том Хэнкс решил купить Fiat 128 после съемок в фильме "Секретное досье" 2017 года. Актер занялся реставрацией авто, но не завершил ее.

В США на аукцион Bring a Trailer выставлен Fiat 128 1975 года. Этот неприметный бюджетный ретро-автомобиль продадут за немалые деньги, ведь его владельцем является Том Хэнкс. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

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Автомобиль начали реставрировать и перекрасили
Фото: Bring a Trailer

Fiat 128 снимался с Томом Хэнксом и Мэрил Стрип в фильме "Секретное досье" 2017 года. Машина актеру понравилась, и он решил выкупить ее.

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Том Хэнкс начал реставрацию авто и перекрасил его в темно-зеленый цвет. А вот восстановить салон он не успел – внутренняя отделка изношена и вся в дырах.

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Салон привести в порядок не успели
Фото: Bring a Trailer

Fiat Тома Хэнкса назад прошел обслуживание с заменой антифриза и ремонтом системы зажигания. Он заводится, но нужно еще привести в порядок генератор и дроссель. Эта 1,3-литровая четверка развивает 75 л. с. и работает в паре с 4-ступенчатой механической КПП.

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Двигатель Fiat недавно прошел обслуживание
Фото: Bring a Trailer

Все вырученные за Fiat 128 средства Том Хэнкс передаст на благотворительность. Следует отметить, что актер является коллекционером, но среди авто Тома Хэнкса преобладают не известные классические модели, а довольно простые массовые машины.

Вырученные средства Том Хэнкс направит на благотворительность

Ранее у него был миниатюрный Fiat 126: бюджетное авто тоже продали на благотворительном аукционе и выручили за него $83 500. Кроме того, специально по заказу актера тюнинговали старый Toyota Land Cruiser.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили знаменитый DeLorean DMC-12 из фильма "Назад в будуще" в состоянии нового авто и с пробегом менее 1000 км.

Также мы писали, что Дмитрий Комаров продал свой ретро-спорткар с аукциона и передал вырученные средства на ВСУ.