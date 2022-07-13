Миллион на ВСУ: Дмитрий Комаров продал с аукциона свой редкий ретро-спорткар (фото)

Chrysler Crossfire Дмитрия Комарова ушел с молотка за миллион гривен. Телеведущий перечислит все деньги на ВСУ и предоставит полный отчет об их использовании.

Дмитрий Комаров продал на благотворительном аукционе свой Chrysler Crossfire. За редкое спортивное купе отдали миллион гривен и эти деньги будут направлены на нужды защитников Украины. Об этом телеведущий написал на своей странице в Instagram.

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[ + – ] Chrysler Crossfire перегегистрировали в сервисном центре МВД на территории ТЦ "Ретровиль" Фото: Дмитрий Комаров/Instagram

Аукцион по продаже авто Дмитрий Комаров объявил в свой день рождения 17 июня. В ходе торгов цена автомобиля выросла до миллиона гривен. Как правило, цена Chrysler Crossfire в Украине в два-три раза ниже.

[ + – ] Дмитрий Комаров выставил авто на аукцион в свой день рождения Фото: Дмитрий Комаров/Instagram

Купил спорткар не один человек, а группа United Invest Team, занимающаяся инвестициями в ценные бумаги и криптовалюту. Все вырученные средства будут переданы ВСУ, причем Дмитрий Комаров пообещал предоставить детальный отчет об их использовании.

[ + – ] Chrysler Crossfire — редкое спортивное купе в ретро-стиле Фото: Дмитрий Комаров/Instagram

Примечательно, что перерегистрация авто прошла в сервисном центре МВД на территории столичного ТЦ "Ретровиль", который в марте серьезно пострадал от ракетного обстрела. Теперь он возобновил свою работу.

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Купе Chrysler Crossfire – действительно редкая модель в Украине. Спорткар выполнен в ретро-стиле – его дизайн выдержан в духе 30-х годов.

[ + – ] Спорткар оснащен 218-сильным V6 и может развить 250 км/ч Фото: Дмитрий Комаров/Instagram

Автомобиль выпускали в 2004-2008 годах. Он построен на платформе Mercedes-Benz SLK и оснащен 3,2-литровым 218-сильным V6. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,4 с и развивает 250 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили автомобиль из сериала "Слуга народа". Именно на нем ездил персонаж Владимира Зеленского, Василий Голобородько.