Мільйон на ЗСУ: Дмитро Комаров продав із аукціону свій рідкісний ретро-спорткар (фото)

Chrysler Crossfire Дмитра Комарова пішов із молотка за мільйон гривень. Телеведучий перерахує всі гроші на ЗСУ та надасть повний звіт про їх використання.

Дмитро Комаров продав на благодійному аукціоні Chrysler Crossfire. За рідкісне спортивне купе віддали мільйон гривень, і ці гроші спрямують на потреби захисників України. Про це телеведучий написав на своїй сторінці в Instagram.

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[ + – ] Chrysler Crossfire перереєстрували в сервісному центрі МВС на території ТЦ "Ретровіль" Фото: Дмитро Комаров/Instagram

Аукціон із продажу авто Дмитро Комаров оголосив у свій день народження 17 червня. У ході торгів ціна автомобіля зросла до мільйона гривень. Як правило, ціна Chrysler Crossfire в Україні вдвічі-втричі нижча.

[ + – ] Дмитро Комаров виставив авто на аукціон у свій день народження Фото: Дмитро Комаров/Instagram

Купила спорткар не одна людина, а група United Invest Team, яка займається інвестиціями в цінні папери й криптовалюту. Усі виручені кошти будуть передані ЗСУ, причому Дмитро Комаров пообіцяв надати детальний звіт щодо їх використання.

[ + – ] Chrysler Crossfire — рідкісне спортивне купе в ретро-стилі Фото: Дмитро Комаров/Instagram

Примітно, що перереєстрація авто відбулася в сервісному центрі МВС на території столичного ТЦ "Ретровіль", який у березні серйозно постраждав від ракетного обстрілу. Тепер він поновив свою роботу.

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Купе Chrysler Crossfire — справді рідкісна модель в Україні. Спорткар виконаний у ретро-стилі — його дизайн витриманий у дусі 30-х років.

[ + – ] Спорткар оснащений 218-сильним V6 і може розвинути 250 км/год Фото: Дмитро Комаров/Instagram

Автомобіль випускали у 2004-2008 роках. Він побудований на платформі Mercedes-Benz SLK і оснащений 3,2-літровим 218-сильним V6. Він розганяється до 100 км/год за 6,4 сек і розвиває 250 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили автомобіль із серіалу "Слуга народу". Саме на ньому їздив персонаж Володимира Зеленського Василь Голобородько.