Волонтери закупили сотню новеньких пікапів для ЗСУ (відео)

На пікапи для захисників України витратили 2,6 мільйонів євро. Вже за кілька днів техніка буде в Україні і її почнуть розподіляти серед підрозділів ЗСУ.

Автопарк ЗСУ вже найближчим часом поповнять сто нових пікапів. Таку велику партію авто придбали волонтери благодійного фонду "Повернися живим". Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

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Керівник військового підрозділу фонду Андрій Римарук заявив, що всього за три дні всі 100 пікапів вже будуть в Україні. Після цього їх поставлять на облік та почнуть розподіляти серед підрозділів ЗСУ. Пріоритет буде відданий мобільним вогневим групам, які швидко пересуватимуться по фронту і полюватимуть, насамперед, за повітряними цілями.

Вартість кожного автомобіля становить 26 тис. євро, тобто сумарно волонтери змогли зібрати 2,6 мільйонів євро на пікапи для ЗСУ. Нова техніка має свої переваги — вона в хорошому стані та дозволяє не думати про ремонт.

Купити пікапи та швидко підготувати їх для армії допомогла компанія Pulsar Expo з Братислави. Вона заснована українцями та прославилася екстремальною позашляховою технікою Torsus.

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"Насправді за цим договором стоїть титанічна робота. За кілька днів після оплати — у рекордний для таких операцій термін — Pulsar Expo підготували машини для відправлення, а ми з командою Фонду, зі свого боку, організували логістику. Одночасна доставка 100 пікапів — дуже непросте завдання, але ми його виконали", — заявив Андрій Римарук.

Раніше Фокус повідомляв, що пікапи для України закупив відомий британський телеведучий Джеремі Кларксон.