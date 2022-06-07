"Град" у мініатюрі: українці встановлюють саморобні РСЗВ на пікапи (відео)

В Україні навчилися робити РСЗВ з авіаційних некерованих ракет С-8. Вони виходять досить легкими й компактними, тому можуть поміститися в кузові пікапа.

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Захисники України почали використовувати нестандартні реактивні системи залпового вогню. Вони, по суті, є саморобними та монтуються на пікапи на кшталт Mitsubishi L200, що поставляють з-за кордону волонтери. Про це пише Мілітарний портал, посилаючись на Twitter користувача Special Kherson Cat.

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[ + – ] Пускова установка монтується в кузові пікапа

Повідомляють, що систему залпового вогню створили на базі некерованих авіаційних ракет С-8 класу "повітря-земля". Вони мають калібр 80 мм і випускалися з різними типами бойової частини — бронебійною, осколково-фугасною, бетонобійною, об'ємно-детонуючою.

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Свого часу в Україні випуском цих ракет займалося підприємство "Артем". Їх встановлювали на винищувачі, штурмовики та гелікоптери.

[ + – ] У саморобному РСЗВ використовують некеровані ракети С-8 Фото: Укроборонпром

Пускові установки 12 ракет С-8 змонтовані в кузові пікапа та доповнені системою стабілізації. Запуск здійснюється з пульта в кабіні автомобіля. Маса порожньої установки складає 150 кг, спорядженої — 450 кг.

[ + – ] Прицільна дальність РСЗВ становить близько 2 км

Зазначають, що саморобна РСЗВ не дуже точна і не далекобійна. Прицільна дальність стрільби — приблизно 2 км, а розсіювання становить близько 6 м від точки прицілювання. Проте її перевагою є висока мобільність.

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