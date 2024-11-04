Новий пікап Chevrolet навчили їздили боком (відео)
Електричний пікап Chevrolet Silverado EV отримав спеціальний режим Sidewinder, який дозволяє їздити боком зі швидкістю до 32 км/год.
Новий Chevrolet Silverado EV отримав цікаву функцію. Електричний пікап навчився їздити боком. Про це повідомляється на сайті концерну General Motors.
Режим їзди боком назвали Sidewinder. Він подібний до режиму CrabWalk у спорідненому GMC Hummer: задні колеса повертаються разом із передніми і дозволяють їздити по діагоналі зі швидкістю до 32 км/год.
Нова функція доступна для Chevrolet Silverado EV RST вартістю від 89 395 доларів. Річ у тім, що саме ця модифікація пікапа має керовані задні колеса.Важливо
Режим Sidewinder за замовченням отримають всі нові Chevrolet Silverado EV у такому виконанні, а от на вже випущених автомобілях її можна активувати після завантаження спеціального оновлення, яке з'явиться на початку 2025 року.
Пікап Chevrolet Silverado EV RST є найпотужнішим варіантом моделі — його пропонують із силовими установками на 645 і 760 к. с. Батарея ємністю понад 200 кВт∙год забезпечує запас ходу від 628 до 740 км.
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