Стильний і потужний: Cadillac показав новий спортивний електрокросовер (фото, відео)

Електромобіль Cadillac Lyriq-V отримає повнопривідну силову установку потужністю понад 500 сил. Кросовер вирізняється агресивним дизайном.

Related video

У спортивній лінійці Cadillac V-Series вперше з’явився електромобіль. Таку версію отримає кросовер Cadillac Lyriq. Він вийде на ринок у першій половині 2025 року, а поки на офіційному сайті General Motors опублікували фото і відео з електрокаром.

Новий Cadillac Lyriq-V має агресивніший вигляд, аніж стандартна модель. Його вирізняють змінена передня частина, нові бампери та обвіс. На даху встановили спойлер. До того ж, електрокар занизили та оснастили новими колісними дисками з низькопрофільними шинами.

Важливо

Перший електромобіль Cadillac Escalade подорожчав у 4 рази за лічені хвилини (фото)

Салон Cadillac Lyriq-V показали лиш частково. На відео видно спортивне кермо з кнопкою V, яка активує спортивний режим.

Дизайн кросовера став агресивнішим Фото: General Motors

Характеристики Cadillac Lyriq-V також поки тримають у секреті. Заявлено лише, що він отримає два мотори і буде потужнішим за стандартну 500-сильну версію моделі з повним приводом.

Зате зазначено, що електромобіль Cadillac Lyriq-V отримає доопрацьовану підвіску з адаптивними амортизаторами та збільшені гальма від Brembo.

До речі, нещодавно показали футуристичний автодім Cadillac із автопілотом.

Також Фокус розповідав про електромобіль Xiaomi потужністю понад 1500 сил.