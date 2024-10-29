General Motors показали незвичний безпілотний автодім преміумкласу (фото, відео)
Автодім Cadillac OpenSpace вирізняється авангардним дизайном та розкішним інтер'єром. Він не має керма чи педалей, адже отримав інноваційний автопілот.
У підрозділі General Motors Design розробили концепт Cadillac OpenSpace. Розкішний дім на колесах є повністю автономним, адже пересувається на автопілоті. Про нього розповіли на сторінці підрозділу в Instagram.
Новий Cadillac OpenSpace за розмірами можна порівняти з автобусом. У нього велика площа скління, а на даху розмістили розкладну терасу з тентом.
У салоні – дизайнерські меблі, зображення зоряного неба на стелі та навіть справжній камін. В оздобленні використали шкіру, дерево та мармур.
Інтер’єр виконали з принципом студіо, тобто окремих кімнат тут немає. Усередині є двоспальні ліжка, диван-трансформер та кухня в стилі хай-тех. Клімат-контроль та навіть душ мають сенсорне керування.
Крім того, передбачені можливості персоналізації салону – можна легко змінити його компонування чи внутрішнє оздоблення.
Керма чи педалей у Cadillac OpenSpace немає, адже автопілот 5 рівня не потребує ручного управління взагалі. Замість водія – персональний асистент, який плануватиме маршрут чи замовлятиме їжу.
До речі, нещодавно дебютував перший автодім Brabus за $1,5 мільйона.
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