Перший кросовер Ferrari перетворили на найшвидший у світі автодім (фото)

Кросоверу Ferrari Purosangue збільшили кліренс та встановили позашляхові шини. На даху з'явився двомісний розкладний намет.

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Новий Ferrari Purosangue невдовзі отримає незвичну модифікацію Fuoristrada. Кросовер вирішили перетворити на позашляховий автодім. Його рендери опублікували на сайті ательє Delta4x4.

На даху встановлено двомісний намет Фото: Delta4x4

Саме ця німецька компанія готує тюнінг Ferrari Purosangue. Вона спеціалізується на екстремальній позашляховій техніці.

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Mercedes-Benz презентував спортивний дім на колесах на базі V-Class (фото)

Кросовер Ferrari Purosangue Fuoristrada отримав додаткову оптику і величезні позашляхові шини, для яких знадобилися розширювачі арок. Кліренс авто суттєво збільшили, тобто прохідність авто покращилася.

Ззаду прикріпили запасне колесо і лопату Фото: Delta4x4

Ззаду прикріпили запасне колесо та лопату, а на даху встановили багажник. До нього кріпиться пластиковий бокс із розкладним двомісним наметом. Залізти в нього можна по драбині.

Ferrari Purosangue оснащений 725-сильним V12 Фото: Delta4x4

Новий Ferrari Purosangue від Delta4x4 – найшвидший у світі дім на колесах. Як відомо, стандартний кросовер оснащений 6,5-літровим 725-сильним V12 і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с і розвинути 310 км/год. Отже, він буде швидшим за автодім Lamborghini Urus.

Між іншим, нещодавно презентували надпотужний варіант Ferrari Purosangue із агресивним дизайном.

Також Фокус розповідав про недорогий позашляховий автодім Toyota.