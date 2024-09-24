755-сильний карбоновий "боєць": перший кросовер Ferrari отримав екстремальну версію (фото)

Новий Ferrari Purosangue Mansory отримав агресивний обвіс і антикрило, а його салон зробили розкішнішим. Потужність 6,5-літрового V12 збільшили до 755 сил.

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Кросовер Ferrari Purosangue обзавівся нестандартною зарядженою модифікацією. Створили її в німецькому ательє Mansory, яка славиться своїми екстравагантними тюнінг-проєктами. Новинку презентували в Монако і про неї розповіли на сайті Mansory.

Кросовер отримав агресивний обвіс і антикрило Фото: Mansory

У Mansory назвали проєкт Pugnator, що в перекладі з латини значить "боєць". Автомобілі виготовлятимуть невеликими партіями, а їх ціна складе приблизно мільйон доларів.

Салон оздобили дорогою шкірою та карбоном Фото: Mansory

Тюнінг Ferrari Purosangue від Mansory включає нові карбонові кузовні деталі – капот, агресивний обвіс, розширювачі арок та антикрило на даху. Також встановлені легкі ковані диски FC.5 – 22-дюймові спереду та 23-дюймові ззаду. Пофарбували авто в особливий вишневий колір Vermillion.

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Салон Ferrari Purosangue Mansory Pugnator оздобили карбоном і дорогою білосніжною шкірою з червоними акцентами. До того ж, з’явилися алюмінієві педалі та шкіряні килимки.

Фото: Mansory

Крім того, тюнінг Ferrari Purosangue торкнувся і двигуна. Віддачу 6,5-літрового V12 збільшили до 755 к. с. і 730 Нм, а також встановили гучніший спортивний вихлоп. Максимальна швидкість перевищує 310 км/год, а середня витрата пального становить 17,5 л/100 км.

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