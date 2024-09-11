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Море карбону і 350 сил: дебютував розкішний позашляховик у стилі старих Land Rover (фото)

Ineos Grenadier Mansory, Ineos Grenadier, тюнінг Ineos Grenadier, позашляховик Ineos
Фото: Mansory | Ineos Grenadier доопрацювали в ательє Mansory

Ineos Grenadier Mansory отримав карбоновий декор, а його салон обшили дорогою шкірою. Потужність 3,0-літрової турбошістки зросла до 350 сил.

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Відоме німецьке ательє Mansory взялося за тюнінг Ineos Grenadier. Доопрацьований позашляховик презентували в Катарі. Про це повідомляється на сайті Mansory.

Ineos Grenadier, Ineos Grenadier Mansory, тюнінг Ineos Grenadier, позашляховик Ineos Fullscreen
Позашляховик отримав карбоновий декор
Фото: Mansory

Рамний Ineos Grenadier став яскравішим на вигляд завдяки карбоновим деталям. Із вуглеволокна виготовили розширювачі арок, передню частину, капот, спойлер та декор на кузові. Також з’явилися додаткова оптика на даху, посилені підніжки та 20-дюймові ковані диски FV.9 із позашляховими шинами розміром 305/50 R20.

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Салон оздобили шкірою та карбоном
Фото: Mansory
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Салон Ineos Grenadier оздобили дорогою шкірою та карбоном, а також встановили нові педалі. Світлодіодне підсвічування стелі імітує зоряне небо – як у Rolls-Royce. Передні крісла отримали вентиляцію, а бокс у передньому підлокітнику доповнили невеликим холодильником.

салон Ineos Grenadier, Ineos Grenadier, тюнінг Ineos Grenadier, позашляховик Ineos Fullscreen
Фото: Mansory

Для доопрацювання обрали бензиновий Ineos Grenadier із 3,0-літровою турбошісткою BMW. Потужність двигуна збільшили з 286 до 350 к. с., а піковий крутний момент – із 450 до 560 Н∙м. Витрата пального становить 16 л на 100 км у змішаному циклі.

До речі, нещодавно Mansory створили розкішний позашляховий варіант "Гелендвагена".

Також Фокус розповідав про лімітований електроскутер Vespa в тюнінгу від Mansory.