Море карбону і 350 сил: дебютував розкішний позашляховик у стилі старих Land Rover (фото)

Ineos Grenadier Mansory отримав карбоновий декор, а його салон обшили дорогою шкірою. Потужність 3,0-літрової турбошістки зросла до 350 сил.

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Відоме німецьке ательє Mansory взялося за тюнінг Ineos Grenadier. Доопрацьований позашляховик презентували в Катарі. Про це повідомляється на сайті Mansory.

Позашляховик отримав карбоновий декор Фото: Mansory

Рамний Ineos Grenadier став яскравішим на вигляд завдяки карбоновим деталям. Із вуглеволокна виготовили розширювачі арок, передню частину, капот, спойлер та декор на кузові. Також з’явилися додаткова оптика на даху, посилені підніжки та 20-дюймові ковані диски FV.9 із позашляховими шинами розміром 305/50 R20.

Салон оздобили шкірою та карбоном Фото: Mansory

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Салон Ineos Grenadier оздобили дорогою шкірою та карбоном, а також встановили нові педалі. Світлодіодне підсвічування стелі імітує зоряне небо – як у Rolls-Royce. Передні крісла отримали вентиляцію, а бокс у передньому підлокітнику доповнили невеликим холодильником.

Фото: Mansory

Для доопрацювання обрали бензиновий Ineos Grenadier із 3,0-літровою турбошісткою BMW. Потужність двигуна збільшили з 286 до 350 к. с., а піковий крутний момент – із 450 до 560 Н∙м. Витрата пального становить 16 л на 100 км у змішаному циклі.

До речі, нещодавно Mansory створили розкішний позашляховий варіант "Гелендвагена".

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